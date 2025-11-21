Flick se regodea de la espantada de Lamine Yamal con España: «Una decisión acertada»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa de la jornada 13 que medirá al Barcelona en su regreso al Camp Nou contra el Athletic Club de Bilbao. El técnico alemán volvió a comparecer públicamente después de dos largas semanas de parón de selecciones.

«Todos estamos encantados de volver al estadio, el rival es un buen equipo que esta temporada ha entrado en la Champions, tienen calidad, hay una oportunidad para medir hasta donde podemos llegar», comenzó declarando el entrenador del Barcelona en rueda de prensa.

Sobre el estado físico de Lamine Yamal: «Creo que podrá jugar, ha entrenado muy bien estas semanas, no se ha acabado porque tiene altos y bajos, pero de momento se está controlando bien desde los servicios médicos».

Más sobre Lamine y su polémica desconvocatoria con España: «Es jugador nuestro, tenemos cuidado de él nosotros y la Federación, ha sido una buena decisión quedarse, está gestionando bien su situación física».

«Ahora estamos centrados en las próximas cuatro semanas que tenemos 9 partidos, podemos sumar y perder muchos puntos, no quiero pensar en otras cosas, en el ruido. Estoy muy contento de cómo entrenamos y estoy muy contento», añadió Flick.

«Rashford tiene fiebre, tengo dudas que mañana pueda entrar, pero estoy muy contento de que Raphinha ha vuelto, no sé si jugará 10 o 15 minutos, empezará desde el banquillo, pero está otra vez con nosotros», señaló Hansi Flick en sala de prensa.

Regreso al Camp Nou: «Preferimos jugar en el Camp Nou, cuando hicimos el entrenamiento y salimos por la escalera, sentí una sensación increíble. Es un estadio de fútbol y nos gusta mucho. Nos puede dar un empujón durante el partido, en Montjuic también lo hicieron. Estoy feliz de tener una buena conexión con la afición».

«Hay que ir partido a partido. Queda mucho para el final de mayo, no tenemos dudas de cómo queremos jugar y conseguir nuestros objetivos. Sabemos que el Madrid es un gran rival, también está el Villarreal, Atlético… son fantásticos. Nos tenemos que mirar a nosotros y dar lo mejor en los partidos. Por esto nos apoya nuestra afición», dijo Flick sobre meter presión al Madrid por el liderato.

Sobre la baja de Pedri: «No sé exactamente cuando volverá. Vamos paso a paso. No lo queremos presionar, no sería bueno hacerlo. Evoluciona bien. Estamos contentos, volverá antes, no sé si contra el Chelsea o el siguiente el partido. Joan García será titular».

«¿Por qué no entrenar a Messi? Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Siempre me gustó verle jugar. Es increíble lo que hace. Sería bueno con cualquier equipo. Su contrato acaba en 2028 y el mío el 2027, por lo tanto no sería posible», dijo el técnico culé sobre el argentino.

«Sabemos como lo queremos sustituir, mañana lo veréis, Frenkie es como Pedri, jugadores muy buenos para el equipo y nos dan confianza con la pelota. Lo gestionaremos bien», culminó sobre la baja de De Jong por lesión.