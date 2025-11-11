Flick ni cuida ni dosifica a Lamine Yamal: ha jugado más de 550 minutos en seis partidos

La guerra entre el Barcelona y la selección española se ha desatado, y los datos demuestran de manera muy evidente que es Hansi Flick el que ni ha cuidado ni ha dosificado durante este tiempo a Lamine Yamal. Se perdió los dos partidos con España en octubre, luego ha jugado todo con el Barça, llegando a acumular más de 550 minutos en seis partidos, y nuevamente se perderá el parón internacional del mes de noviembre.

Días atrás, el pasado viernes para ser más concretos, el Barcelona hizo varias declaraciones en la que se pedía a la selección española de cara a este parón de noviembre, último del año, que se «cuidase» y «dosificase» a Lamine Yamal. Joan Laporta pidió dosificación y Hansi Flick en rueda de prensa pidió cuidados: «Le pido a la selección española que se cuide a Lamine Yamal como se le cuida aquí».

Eso dijo Flick y los datos le contradicen al entrenador alemán. Porque ni Flick ha cuidado a su jugador durante el último mes ni tampoco le ha dosificado. A mediados de octubre, Lamine Yamal se perdió los dos partidos que jugó España contra Georgia y Bulgaria. Tras perderse esos partidos por lesión, la perla culé se recuperó de su pubalgia, aunque continuaba arrastrando dolores, y jugó los seis partidos que ha disputado el Barcelona entre todos las competiciones.

Más de 550 minutos ha disputado Lamine Yamal con el Barcelona en seis partidos. Los seis encuentros que se encuentran entre medias de ambos parones de selecciones. No fue al de octubre y tampoco estará en el de noviembre. Pero casualmente con el Barça lo ha jugado todo. Todos como titular.

Lamine Yamal, tras el parón de octubre, volvió directamente a la titularidad con la disputa de 64 minutos contra el Girona. Luego jugó 75 minutos frente al Olympiacos, 90 contra el Real Madrid, 88 ante el Elche, otros 90 ante el Brujas y 90 más frente al Celta de Vigo el pasado domingo. No presentó molestias en ninguno de ellos.

497 minutos sin contar los descuentos y 551 minutos contando los tiempos extras es lo que ha acumulado Lamine Yamal en seis partidos entre parón y parón. Ahora casualmente debe parar de nuevo después de que Hansi Flick le haya exprimido del todo sin dosificarle en ningún momento.