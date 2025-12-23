Lamine Yamal desvela su secreto más sorprendente: «Sólo me gusta el olor a…»

Lamine Yamal ha estrenado canal de Youtube y ha desvelado algunos secretos de su lado más personal e íntimo. El futbolista del Barça ha mostrado en su primer vídeo en su canal, que responde a su mismo nombre, lo que ha sido su casa en Barcelona durante todo este tiempo, antes de su mudanza a su nueva casa en la que ya está instalado. Lamine Yamal muestra sus pertenencias, trofeos y una adicción importante, el olor a vainilla.

«Importante que huela bien la casa», decía Lamine durante una parte del vídeo en el que deja ver su anterior casa, en plena mudanza previa al acceso a su residencia actual, mucho más grande y amplia que la que tuvo durante los primeros años de su carrera profesional.

Durante ‘house tour’, Lamine, ataviado con una camiseta de la selección de Colombia y el nombre de Luis Díaz en la espalda, deja ver algunas de sus pertenencias, como una gran cantidad de ropa, como gorras, chaquetas y camisetas de fútbol, así como muchos trofeos y premios que ha ido acaparando en los últimos años. Pero en su vídeo revela otro detalle que, hasta ahora, se desconocía del joven futbolista del Barça: tiene una gran pasión por el olor a vainilla.

«Tengo una cosa y es que solo me gusta el olor a vainilla», explica durante el vídeo, dejando claro su preferencia por olores, en este caso al de vainilla, mostrando como tiene diferentes ambientadores y velas, de todo tipo, todos del mismo olor, olor a vainilla.

«Todo lo que haya en la casa tiene que ser de olor a vainilla. Todo tiene que oler a vainilla porque es mi olor favorito», explica Lamine, que reconoce también que su «jabón corporal es de vainilla también». El joven bromea ante la cámara que le sigue por toda la casa, dirigiéndose a sus nuevos seguidores en su canal de YouTube, afirmando que «huelo muy bien chavales, es importante oler bien», entre risas.

Pero no es la única confesión personal que ha desvelado el joven en este vídeo., Lamine también reconoce que tiene otro problema, otra pequeña adicción. «Tengo un problema. Intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada», comienza explicando el internacional español, explican que «me despierto de noche, de madrugada, para comer galletas, es mi plan favorito». «Por eso no puedo tener novia, porque me despierto de madrugada para comer galletas», dice entre bromas.

El vídeo de Lamine Yamal, en el que muestra su anterior domicilio y esa adicción al olor de vainilla, supera ya las tres millones de visualizaciones en menos de un día. «Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva, no se… ¿10 millones de subs?», reza en la descripción de su vídeo, el cuál cuenta con casi 300.000 ‘me gusta’ y más de 16.000 comentarios. En pocas horas desde que anunció y dio a conocer su perfil de Youtube, el joven acumula ya 664.000 suscriptores en su canal.

Entre los comentarios que ha recibido el vídeo, destacan algunos de perfiles importantes como es el de Adidas, su patrocinador técnico, que le dice que «es bueno verte aquí, Lamine» o del propio Youtube, que dice «hola chicos, bienvenidos al canal de Lamine». También destaca el del creador de contenido The Grefg, que con tono de burla dice: «Apoyando a canales nuevos».