Deco protege a Hansi Flick de la crisis del Barcelona: «No existe discusión sobre el estilo»

Deco, director deportivo del FC Barcelona, acudió al entrenamiento a ‘puertas abiertas’ del primer equipo en el nuevo Camp Nou y analizó la crisis que vive actualmente el club de cara a las aspiraciones de ganar títulos esta temporada. El pinchazo en Brujas puso en duda el estilo de Hansi Flick, pero desde el club transmitieron tranquilidad y confianza absoluta para revertir la situación.

«El tema de discutir el estilo no existe. Sabemos dónde tenemos que mejorar, las dificultades que tenemos. La temporada pasada también pasamos momentos de dificultades y fuimos capaces de superarlos. Recuperando jugadores, sensaciones, estando unidos y trabajando…no hay nada que pueda cambiar que no sea trabajo, que es lo que estamos haciendo», explicó.

A pesar de las dudas, en el barcelonismo se vivió un gran ambiente con los 23.000 asistentes que acudieron a ver a sus ídolos casi tres años después de despedirse del antiguo Camp Nou. Los futbolistas se estuvieron ejercitando para preparar el partido de este domingo en Balaídos, pero el brasileño está deseoso de poder volver al estadio: «Es espectacular. A todos nosotros, que estamos todavía en Montjuic, echamos de menos jugar aquí. El Camp Nou ya era grandioso, pero ahora será espectacular. Lo más importante ahora es volver lo antes posible. Es distinto jugar aquí, creo que los jugadores tienen la misma sensación. Me imagino que será espectacular».

Incluso bromeó por el hecho de que jugadores como Fermín, Cubarsí, Casadó solo hayan jugado de momento en Montjuic: «Hay jugadores de la Masía y eso es una buena señal. Llevamos dos años y medio fuera, pero hemos sido capaces de sacar jugadores de la casa y eso es muy importante. Eso es lo que es el Barça, es lo que buscaba el presidente. Para ellos es muy emocionante ya por el hecho de poder entrenar aquí», concluyó. Tal y como dijo Laporta este miércoles, el objetivo del Barça es volver a ver un partido en el Camp Nou el 22 o 29 de noviembre justo después del parón de selecciones.