Flick manda un aviso a sus jugadores: «Sin intensidad no hay nada que hacer en Champions»

Hansi Flick ha hablado después de que el Barcelona no haya podido pasar del empate en la jornada 4 de la Champions League, ante el Brujas. Y ha sido más que claro el técnico azulgrana, que no se ha mordido la lengua, dejando claro que deben defender mejor si quieren pelear por ser campeones de Europa: «Tenemos que defender más en el último tercio, ser fieles a nuestra filosofía. Lo podemos hacer mucho mejor. Cuando no hay intensidad no hay nada que hacer en Champions».

«No sólo se trata de defender en la última línea. Tenemos que estar atentos cuando nos generan en uno o dos toques», ha destacado el alemán en la rueda de prensa posterior al partido. Flick no ha querido culpar directamente a la defensa, destacando que la responsabilidad es del «equipo»: «Tenemos que presionar como lo hemos hecho y estamos perdiendo como hoy. Debemos trabajar en eso, sabemos que no es el mejor momento del equipo, pero estamos centrados».

También habló sobre Lamine Yamal, que volvió a rendir de la manera en la que nos había acostumbrado antes de su lesión de pubalgia. «Estoy contento que Lamine esté de vuelta a un nivel como el de hoy. Para mí, lo importante es que sepa manejar esta situación porque no es fácil. Debe estar centrado en ello y lo está manejando de manera correcta», ha desvelado Flick.

Ni Lamine Yamal evitó la terrible noche de Brujas que vivió el Barcelona en Bélgica en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El cuadro culé empató a tres contra el conjunto belga en un día terrible en defensa y con un Yamal que fue el único que se echó al equipo a sus espaldas. Carlos Forbs fue un tormento para el cuadro blaugrana con dos goles y una asistencia. Yamal hizo un golazo y fabricó otro para empatar el partido en dos ocasiones.

Fue una locura de partido en el Jan Breydel. El Brujas fue una sorpresa y cazó al Barcelona en tres ocasiones. Tres veces se puso por delante en el partido con un Forbs impresionante y una defensa culé que era un coladero. Y pudo marcar cuatro: el VAR despitó un penalti y le anuló un gol al final. El Barça arriba estuvo liderado por un Lamine Yamal a su mejor nivel que las tuvo de todos los colores y además de eso marcó gol y medio (el segundo terminó siendo en propia). Ni eso les bastó a los de Flick para ganar. Un punto azulgrana que sabe a poco.