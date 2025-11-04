El zasca de Lewandowski a un periodista tras una pregunta a Flick: «Sabe español, pero no catalán»

La rueda de prensa previa en el Jan Breydel de la cuarta de jornada de la fase liga de la Champions League entre Brujas y Barcelona estuvo marcada por el zasca de Robert Lewandowski a un periodista que le preguntó en catalán a Hansi Flick. La traducción no funcionó en ningún momento y las preguntas y respuestas fueron un caos.

La rueda de prensa en Brujas comenzó con Robert Lewandowski hablando en un perfecto español. Pero los problemas empezaron después, cuando la traducción tuvo que aparecer. No funcionaba y Hansi Flick comenzó a tener problemas.

La primera pregunta para el técnico alemán se la hizo un periodista en catalán. Algo habitual en el Barcelona, nada extraño. La traducción no funcionó, a pesar de los intentos de Flick por escucharla. Fue en ese momento cuando Robert Lewandowski, en plan broma, le tiró un zasca a ese periodista: «Sabe español, pero no catalán». Refiriéndose a su entrenador.

Las risas se desataron en la sala de prensa con el zasca de Lewandowski y fue finalmente el jefe de prensa del Barcelona el que le tuvo que traducir la pregunta en inglés a Hansi Flick. El delantero polaco, mientras, lo respondió todo en un perfecto español.

Lewandowski analizó el partido contra el Brujas

«Me siento bien tras la lesión. Pude jugar minutos hace tres días. Para mí lo más importante es ayudar al equipo, sobre mi futuro tengo tranquilidad. Estoy pensando que es lo mejor para mí. No le doy importancia aún, estoy centrado en los partidos», comenzó el delantero polaco.

«Empecé un poco más tarde la temporada, pero ahora ya puedo jugar con el equipo al 100%. Es importante estar a tope hasta el final. Para mí este inicio de temporada ha sido diferente por las dos lesiones. Cuando entreno veo que estoy a un nivel muy alto. Si jugamos todos como equipo somos peligrosos y podemos ganar títulos. Yo puedo ayudar mucho al equipo y lo sé», explicó Robert Lewandowski.