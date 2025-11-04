Hansi Flick compareció en la sala de prensa del estadio Jan Breydel en la previa de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League que medirá este miércoles a partir de las 21:00 horas a Brujas y Barcelona. El entrenador alemán atendió a los medios de comunicación antes de un nuevo duelo europeo del equipo culé y no quiso entrar en polémicas sobre Lamine Yamal y la selección española.

«No es mi problema si va con la selección. Está entrenando muy muy bien, no es cuestión de decir si ya está recuperado al 100% porque es un proceso. Pero él está bien y puede jugar», dijo el alemán.

«Es cierto que tienen jugadores altos y por lo tanto son peligrosos por arriba», comenzó Flick en su análisis del rival y también habló del ambiente que se esperan: «Es muy fuerte y presionan arriba hombre a hombre, será un partido difícil, obviamente».

«Ya lo he dicho antes, será un partido difícil. Todos los partidos lo son y el objetivo es ganar los tres puntos. Robert vuelve, Olmo vuelve y ya vimos en el último partido que la tensión fue mejor que antes. Queremos ganar pero todos los partidos son difíciles», añadió Flick.

Flick, Lamine y la selección

«La temporada pasada era diferente, no se puede comparar por muchos motivos. Teníamos a Raphinha, Lamine… Esta temporada estamos teniendo muchas bajas pero ahora están volviendo y eso es una buena noticia», explicó el técnico del conjunto azulgrana.