El Barcelona vuelve este miércoles en la Champions League al Jan Breydel de Brujas, estadio en el que debutó Andrés Iniesta como futbolista culé hace 23 años. El equipo culé no jugaba contra el cuadro belga desde el 29 de octubre de 2002. También fue en un partido de fase de grupos de Liga de Campeones. Aquel día debutó un joven canterano azulgrana que apuntaba mucho. Tanto, que se terminó convirtiendo en leyenda del cuadro azulgrana.

23 años después vuelve el Barcelona a Brujas este miércoles (21:00 horas) para disputar la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Será la quinta vez en la historia que el cuadro culé se mida el belga. Dos en Uefa y otras dos en Champions, como la de ahora.

La primera vez que se vieron las caras Brujas y Barcelona fue en dieciseisavos de final de la UEFA en la campaña 2000/2001. En la ida ganó el equipo culé 0-2 en el Jan Breydel con dos tantos de Rivaldo y Kuivert. La vuelta en Barcelona terminó con un empate a uno que le dio el pase al cuadro blaugrana.

La segunda vez fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 02/03. En el Camp Nou el resultado fue de 3-2 con goles de Luis Enrique, Mendieta y Saviola. En la vuelta en Bélgica el resultado fue del 0-1. Gol de Riquelme y debut de Andrés Iniesta como azulgrana.

Antes de los títulos. Antes de los goles. Antes de todo… fue aquella noche en Brujas.

29/10/2002 @fcbarcelona 💙❤️ pic.twitter.com/v9NoeYrvoD — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 29, 2025

Andrés Iniesta, con el dorsal 34 a la espalda, debutó como jugador del Barcelona un 29 de octubre de 2002 en el Jan Breydel de Brujas. Ese día, hace justo 23 años, fue la última visita del equipo culé a este estadio belga. Van Gaal le dio la oportunidad aprovechando que su equipo no se jugaba ya nada en esa fase de grupos.

Tenía 18 años Andrés Iniesta aquel día. Un partido sin duda muy especial para él. En Brujas comenzó su leyenda como futbolista. A partir de ahí fue creciendo, la magia ya la tenía, y se convirtió en un jugador legendario para el Barcelona y para la selección española, marcando aquel gol que en 2010 le dio a España su primera Copa del Mundo.