El Barcelona va a lanzar este año una cuarta camiseta, una edición conmemorativa de uno de los partidos con mejor recuerdo y que tan buen sabor de boca dejó en el aficionado culé: el icónico 0-3 en el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de 2005, con Ronaldinho tocado por una varita. El club blaugrana se inventa una nueva fórmula para generar ingresos de la mano de su sponsor técnico con esta edición de la que ya conocemos forma, colores y detalles.

Están cerca de cumplirse 20 años de aquel Clásico, disputado en el Santiago Bernabéu un 19 de noviembre del año 2005, donde Ronaldinho, con un doblete, brilló por encima de todos y salió del estadio blanco ovacionado por la afición del conjunto madridista, reconociendo el excelso partido que había disputado el brasileño. Además de sus dos goles, Samuel Eto’o abrió la lata de aquel encuentro.

Esta nueva equipación se ha filtrado en webs especializadas y deja ver un diseño muy particular aunque, a simple vista, no evoque a aquel encuentro. La equipación tiene los colores habituales del Barcelona, con el azul y el granate, aunque las rayas de la camiseta se plantean con muchas curvas, con un rol zigzagueante que no guarda patrón alguno. Además del azul y el granate, cuenta con unos reflejos difuminados en celeste además del amarilla con el que dibujan el logo de Nike y los patrocinadores.

El detalle que no deja lugar a dudas de que es una camiseta de conmemoración de aquel Clásico de 2005 en el Santiago Bernabéu lo encontramos grabado en el interior de la camiseta. En la zona del cuello, justo por encima de donde suele figurar la talla de cada camiseta, están grabados tres números, el 14, el 58 y el 77, los minutos exactos en los que Samuel Eto’o en primer lugar y después Ronaldinho por partida doble lograron el 0-3 ante el Real Madrid.

Se prevé que la equipación se anuncie de manera oficial en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía con el 19 de noviembre, fecha en la que se cumplirán dos décadas de aquel icónico encuentro para el Barça, posiblemente una de las mayores exhibiciones de aquel conjunto culé, con Ronaldinho en su mejor momento.

Además de Ronaldinho, aquel encuentro también lo jugaron por parte del Barça Víctor Valdés, Carles Puyol, Rafa Márquez, Oleguer Presas, Edmilson, Giovanni van Bronckhorst, Xavi, Leo Messi, Deco y el también mencionado Samuel Eto’o.

Por parte del Real Madrid, aquel partido lo jugaron como titulares Iker Casillas, Ivan Helguera, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Míchel Salgado, Zinedine Zidane, David Beckham, Pablo García, Robinho, Raúl y Ronaldo.

Aquella temporada de Liga acabaría cayendo del lado del Barça, con 82 puntos por encima del Real Madrid con 70, Valencia con 69 o Osasuna y Sevilla con 68.