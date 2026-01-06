Dónde ver por TV en directo desde España la jornada 21 de la Premier League: horario de todos los partidos

La Premier League no se detiene y llega con la jornada 21, que se disputa entre semana. Estos días habrá varios partidazos, como un derbi londinense entre el Fulham y el Chelsea o el del Manchester City, que espera ganar al Brighton para seguir la estela de un Arsenal que cerrará esta fecha con un apasionante encuentro frente al Liverpool. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todos los partidos desde España.

West Ham – Nottingham Forest

La Premier League regala el día de Reyes un partido a todos los amantes de esta competición que quieran verlo desde España. Este martes 6 de enero a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, la ciudad de Londres acogerá un choque apasionante entre el West Ham, que intenta abandonar los puestos de descenso, ante el Nottingham Forest, el equipo que tienen por encima y al que quieren dar caza, por lo que se convierte en un choque de vital importancia para los Hammers. Este duelo se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn.

Crystal Palace – Aston Villa

Ya el miércoles 7 de enero a las 20:30 horas se disputará otro encuentro en la capital de Inglaterra. El Crystal Palace recibe al Aston Villa en esta jornada 21 de la Premier League en un partido que se podrá ver en directo mediante Dazn. Los londinenses están en la mitad baja de la tabla en tierra de nadie, mientras que los de Birmingham, entrenados por Unai Emery, van terceros y esperan poder lograr una victoria a domicilio para seguir luchando por el título.

Fulham – Chelsea

Por si fuera poco, este mismo miércoles 7 de enero a las 20:30 horas (horario peninsular) habrá otro derbi londinense. La jornada 21 de la Premier League ha querido que el Fulham recibiese al Chelsea en Craven Cottage en un choque que se podrá ver en directo por TV desde España mediante Dazn. Los locales están en la mitad de la tabla, pareciendo que ya con poco en juego, pero tienen opciones de luchar por unos puestos europeos en los que están situados los de Stamford Bridge.

Brendtford – Sunderland

Este miércoles 7 de enero en el mismo horario, el de las 20:30 horas, habrá otro apasionante encuentro, ya que se ven las caras dos equipos que están empatados a 30 puntos en la clasificación y que están metidos de lleno en la lucha para pelear por puestos europeos, pero hay demasiados clubes metidos en esa pugna. El Brentford – Sunderland será retransmitido por televisión en directo por uno de los canales que tiene disponible Dazn en diferentes plataformas.

Bournemouth – Tottenham

Otro partido más que se juega este miércoles 7 de enero a las 20:30 horas será el Bournemouth – Tottenham y que también se podrá seguir en directo por TV desde España a través de los canales de Dazn. Ambos conjuntos ingleses están en la parte baja de la tabla y empiezan a estar necesitados de victorias, ya que los puestos europeos empiezan a alejarse, por lo que esta jornada 21 de la Premier League es muy importante para ellos.

Manchester City – Brighton

El Manchester City – Brighton de la jornada 21 de la Premier League fue programado para este miércoles 7 de enero a las 20:30 horas y se podrá ver en directo y en vivo online por los canales que Dazn tiene disponibles en España. Los de Pep Guardiola van segundos y esperan poder conseguir el triunfo frente al combinado de las gaviotas, que están en la mitad de la clasificación.

Everton – Wolverhampton

La ciudad de Liverpool acogerá el último partido de este horario unificado de las 20:30 horas del miércoles 7 de enero. El Everton, que está situado en la mitad de la clasificación de la Premier League, recibe la visita del farolillo rojo, un Wolverhampton que hace unos días -frente al West Ham- ganó su primer partido de la temporada. Los lobos están enterrados en la última plaza y empiezan a cambiar su dinámica, o son carne de Championship. Este encuentro será retransmitido por Dazn.

Burnley – Manchester United

Este miércoles 7 de enero a las 21:15 horas arrancará el Burnley – Manchester United, que se podrá ver por televisión en directo por Dazn desde España. Los locales están en una situación delicada en los puestos de descenso, mientras que los red devils quieren recuperar su puesto en el continente y están ahora mismo peleando por clasificarse para competiciones europeas, por lo que están obligados a conseguir este triunfo a domicilio en la jornada 21 de la Premier League.

Newcastle – Leeds

Otro partido que se disputará este miércoles 7 de enero a las 21:15 horas será el del Newcastle y el Leeds. Dos conjuntos históricos de la Premier League se citan en St. James Park con la intención de llevarse los tres puntos en este choque de la jornada 21 que será retransmitido por Dazn. Las urracas están en la zona tranquila de la tabla, mientras que el Leeds trata de alejarse lo más posible de los puestos de descenso.

Arsenal – Liverpool

La jornada 21 de la Premier League terminará el jueves 8 de enero a las 21:00 horas con un auténtico partidazo que se jugará en el Emirates Stadium de Londres. El líder, el Arsenal, recibe a un Liverpool que va cuarto en la clasificación. Los de Mikel Arteta intentarán hacerse fuertes en casa para sumar otros tres puntos importantísimos, pero saben que no será nada fácil ante un cuadro red que siempre es un rival durísimo. Este partidazo será retransmitido por televisión en directo por Dazn.