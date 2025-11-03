Los apuros del Barça para ‘llenar’ el Camp Nou para su entrenamiento con público

Apenas 7.500 entradas retiraron los socios y abonados culés para el primer entrenamiento del Barça en el nuevo Camp Nou de este próximo viernes 7 de noviembre, la primera toma de contacto de jugadores, cuerpo técnico y afición en el renovado estadio, parcialmente abierto para la ocasión. Los socios blaugranas tuvieron una exclusividad de 48 horas para la compra de entradas de este entrenamiento, con un precio de 5 euros con fines benéficos. El Barça se vio en apuros para llenar el Camp Nou en este entrenamiento, aunque el público general ha respondido mejor.

El Barça anunció a bombo y platillo este regreso descafeinado al Camp Nou con un entrenamiento público de los hombres de Hansi Flick. Una sesión que estará abierta al público pero que no sería gratuita, sino que requería de la retirada de entradas por parte de socios, abonados y aficionados culés que quisieran ver no solo a los jugadores entrenar, sino ver también de primera mano los avances de las obras del nuevo estadio, cómo son las instalaciones y en qué punto se encuentra todo.

Para varapalo de los dirigentes del Barça, el club se está viendo en apuros para ‘llenar’ las alrededor de 23.000 butacas que ha habilitado para este banco de pruebas en el Camp Nou, con este entrenamiento que servirá para calibrar cómo son los accesos para el público y la satisfacción con las instalaciones en las zonas ya operativas.

Para sorpresa de la cúpula que preside Joan Laporta, en las primeras 48 horas de venta de entradas, el tiempo en el que los socios culés tenían exclusividad para adquirir las localidades por delante del público general, la respuesta ha sido muy pobre. Solamente 7.500 socios del Barça han retirado sus entradas entre el pasado viernes y el domingo.

El ritmo de venta aumentó con rapidez desde las 11:00 horas de este pasado domingo, cuando se abrió la venta al público general, con un precio de 10 euros para los no socios. En medio día alcanzaron las 12.000 entradas vendidas y este lunes ya superan las 15.000 entradas vendidas, aún lejos de las 23.000 butacas que estarán habilitadas de cara a este próximo viernes.

Por el momento se han vendido dos tercios de las localidades habilitadas para la vuelta al Camp Nou del primer equipo del Barça, aunque sea para un entrenamiento y casi un año después de la primera fecha fijada por los altos mandos del club para el regreso al estadio.

En esta reapertura del estadio para el entrenamiento, las zonas habilitadas para el acceso de los aficionados serán las de Tribuna y de Gol Sur. El club quieren hacer pruebas con este primer paso de cara a la obtención de la licencia para la fase 1B, que elevará hasta los 45.000 espectadores el aforo actual del Camp Nou, momento en el que el club valorará de una vez por todas volver al estadio y dejar a un lado su periplo en Montjuic.

El entrenamiento con público de este viernes del primer equipo del Barça a las órdenes de Hansi Flick comenzará a las 11:00 horas, aunque los aficionados tendrán las puertas abiertas del Camp Nou desde una hora y media antes, a las 9:30 horas.