La UEFA pone un nuevo impedimento para el regreso al Camp Nou

La vuelta del Camp Nou podría no ser la soñada para el FC Barcelona. A pesar de que el club anunció que las puertas se abrirán de nuevo este jueves con un entrenamiento a ‘puerta abierta’, los plazos siguen congelados a la espera de que el Ayuntamiento le conceda la licencia B para poder albergar hasta 45.000 espectadores. Una vez llegado a ello, el equipo podrá jugar sin ningún obstáculo en los partidos de Liga, pero la cosa se ha complicado si quieren hacerlo también en la Champions.

A diferencia de lo que exige el campeonato español, la UEFA es más estricta para cumplir los estándares mínimos de calidad en la máxima competición europea. Entre otros muchos requisitos, al Barça le hace falta algún que otro trámite para jugar en su estadio en Europa. La primera de ellas es tener el lateral habilitado para la afición, algo que sí será posible con la llegada del nuevo permiso del gobierno catalán. El segundo es retirar todo artefacto en las obras que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes, algo factible para cumplir con la previsión de calendario.

El único que se le complica al Barcelona, y que supondría tener que adelantar un gasto, sería la colocación de la cubierta. Todos los clubes están obligados a que las autoridades estén en asientos cubiertos. En teoría, la previsión indica que estaría lista para julio de 2027, por lo que estudian otras alternativas provisionales que puedan valerle a la UEFA. La primera sería colocar una provisional justo encima de las cabinas de los medios de comunicación, entre la segunda grada y los dos anillos de palcos, según informa Culemanía.

La otra, más enrevesada, sería recolocar el palco principal de las primeras filas de la segunda grada a estar directamente en la primera. La parte positiva es que sería mucho más económica, a pesar de que obligaría a tener que hacer una pequeña obra provisional.

El Barcelona quiere jugar en el Camp Nou también en la Champions

Aunque el camino más sencillo sería jugar la temporada en Montjuic, como se ha hecho hasta ahora, la presión de los aficionados y de la plantilla de volver al Camp Nou hace que se estén estudiando todos los escenarios para un regreso lo antes posible. El próximo partido de Champions en casa será el próximo 9 de diciembre ante el Eintracht de Frankfurt (previamente juega dos partidos a domicilio en Brujas y Stamford Bridge).

Aunque sería el objetivo soñado, no se descarta que se posponga para el próximo 28 de enero en la última jornada de la liguilla ante el Copenhague. La Copa de Europa es el máximo objetivo que persigue el Barcelona, y el deseo de un regreso triunfal al Camp Nou depende de la decisión que tome el club para cumplir los requisitos de la UEFA.