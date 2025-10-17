El Barcelona ya puede volver al Camp Nou… pero esperará hasta poder meter 45.000 espectadores

El Barcelona ha recibido luz verde del Ayuntamiento de Barcelona para volver al Camp Nou. El club catalán ha recibido este viernes la licencia de primera ocupación de la fase 1A de las obras de su estadio, correspondiente a la remodelación del Gol Sur y la Tribuna. Sin embargo, este comunicado no implica que vayan a regresar a su nuevo campo de manera inmediata, ya que el Barça ha decidido esperar para abrir con 45.000 espectadores.

Con esta licencia, el Barcelona podría estrenar su remodelado Camp Nou con 27.000 espectadores. No obstante, la directiva del conjunto culé ya anunció la semana pasada que esperaría a recibir la licencia 1B para poder abrir con un aforo de 45.000 espectadores.

En un comunicado el martes pasado, el Barça sostuvo que el retraso en la obtención de la licencia 1A situaba su aprobación «muy próxima» a la de la 1B, por lo que preferían seguir disputando partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys –reacondicionado por el club–, que por el momento le permite generar unos ingresos superiores.

El Barcelona indicó que este objetivo se fundamenta en que el retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B, que el aforo del Lluís Companys permite generar unos ingresos superiores y compensar así los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadio Johan Cruyff, y otorga más días para realizar tests operativos.

El Estadio Olímpico Lluís Companys fue la sede de los partidos que el primer equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25), y este curso ha albergado los encuentros contra la Real Sociedad y el París Saint-Germain. Asimismo, el club catalán ya ha confirmado que el recinto olímpico albergará sus dos próximos partidos como local, el sábado 18 de octubre contra el Girona en la Liga y el martes 21 de octubre frente al Olympiacos griego en la Liga de Campeones.

Los próximos compromisos del Barcelona en casa serán el domingo 2 de noviembre contra el Elche, el fin de semana del 22 y 23 de noviembre contra el Athletic Club, y el fin de semana del 29 y 30 de noviembre contra el Alavés; todos ellos en la Liga y todavía sin una sede confirmada.