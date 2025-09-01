La Guardia Urbana denuncia al Barcelona tras parar el domingo las obras del Camp Nou por trabajar sin licencia

La Guardia Urbana se personó este domingo en el Camp Nou para paralizar las obras del estadio del Barcelona y denunció al club azulgrana por trabajar sin licencia del Ayuntamiento en las obras de remodelación del recinto. Un nuevo varapalo para la entidad catalana, que aún no cuenta con el visto bueno del cabildo de la Ciudad Condal para regresar a su feudo, algo que planteaba para el primer partido de Liga como local el próximo 14 de septiembre contra el Valencia y en Champions el 1 de octubre ante el PSG.

El pasado jueves el Barça comunicó a la UEFA su intención de disputar toda la fase de grupos de la Champions en su estadio tradicional, poniendo al Olímpico de Montjuic como alternativa por tercera temporada consecutiva. Pero esta noticia viene a demostrar la falta de avance en una obra que requiere atención 24 horas al día para su evolución y que por ello el Barcelona y Limak, la constructora, han sido denunciados por la GUB.

Los trabajadores llevaron a cabo las labores de obra este domingo y las autoridades acudieron al recinto para paralizar la remodelación de inmediato. Sin embargo, este lunes los obreros continuaron con su trabajo al sí contar con licencia de lunes a sábado, no los domingos. Por eso, en la jornada dominical tuvieron que abandonar la zona del Camp Nou y dejar de trabajar ante la visita de la GUB.

Una noticia que adelantó La Ser y que demuestra la falta de claridad del Barcelona, que ya prometió en su momento que el regreso al estadio se produciría en el Trofeo Joan Gamper y finalmente se celebró en el Johan Cruyff. El club azulgrana sólo está habilitado para desarrollar las obras de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 00:00 y los sábados de 10:00 a 20:00. Al recibir el aviso la Guardia Urbana de que esto no se estaba respetando, acudió de inmediato a las inmediaciones del feudo azulgrana. No sólo echó a los obreros, sino que también multó a Limak con 300 euros.

¿Primer partido de Liga en el Camp Nou?

En el Barcelona prima el optimismo por la vuelta al Camp Nou. Sólo hay que ver la imagen que se filtró el pasado viernes de Joan Laporta tumbado y feliz sobre el césped del estadio en una especie de grabación del anuncio del regreso. No esconden, eso sí, que jugar contra el Valencia el día 14 (domingo) ante el Valencia se antoja casi imposible y si no hay luz verde se irán al Johan Cruyff, con capacidad únicamente para alrededor de 6.000 espectadores.