Lamine Yamal no descansa ni en Navidad: se pone a jugar al fútbol con niños en la playa de Dubái

Lamine Yamal no se desengancha del fútbol ni en Navidad. La estrella del FC Barcelona, después de su actuación ante el Villarreal para despedir el año, decidió salir de España para disfrutar de sus vacaciones en Dubái. Un destino que comparte junto con otros futbolistas como Jude Bellingham o Vinicius Junior, entre otros. Sin embargo, lo que más ha sorprendido han sido las imágenes de dónde estuvo horas antes de Nochebuena.

A pesar de que el extremo necesita descanso de cara a la Supercopa de España, su necesidad de jugar al fútbol le superó cuando vio a un grupo de niños disfrutando de su deporte favorito en las playas de la ciudad de los Emiratos Árabes. Eso hizo que decidiese unirse a ellos y mostrar su gran calidad, dejando algunos sombreros y rabonas jugando descalzo en la arena.

Este domingo, Lamine Yamal acudirá a la decimosexta gala de los Globe Soccer Awards que tendrá lugar en el Hotel Atlantis The Royal. Se espera que acuda en la expedición azulgrana Joan Laporta para arroparle en unos premios donde el delantero está nominados a dos de ellos: el de mejor jugador y el de mejor delantero. Dos galardones donde competirá con Ousmane Démbélé, quien ya le arrebató el Balón de Oro y el The Best, y otros como Raphinha Días y Kylian Mbappé.

Otros futbolistas del Barcelona también están en varias listas como Pedri, nominado al mejor centrocampista; Pau Cubarsí al mejor jugador promesa; y Hansi Flick al mejor entrenador. Y, como no, el propio FC Barcelona como el mejor club del año en categoría masculina y femenina. Mientras tanto, Lamine sigue disfrutando de sus vacaciones con la mente puesta en la Supercopa de España para ganar el primer título de la temporada, aunque sea tocando balón para no perder el toque.