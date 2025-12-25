El Barcelona dará de baja a Christensen para tener vía libre para fichar en enero

Los planes del Barcelona se trastocaron desde el momento en el que Andreas Christensen se lesionó de gravedad. El danés sufrió una lesión de rodilla que le tendrá apartado de los terrenos de juego al menos cuatro meses, tiempo suficiente a la vista de lo que queda de competición para que el club sopese seriamente la posibilidad de darle de baja. El Barça, que no tenía entre sus planes hacer ningún tipo de fichaje en este mes de enero, se ve en la necesidad de firmar algún central competente tras ésta y la baja temporal e indeterminada de Ronald Araujo.

El Barcelona ya estaba peinando el mercado estas semanas atrás, no había dudas pero tampoco certezas. El movimiento con Andreas Christensen, con esa clara intención de darle de baja ante la Liga, proyecta una necesidad, abre una ventana a explorar opciones en un mercado de fichajes invernal siempre limitado, complejo y en el que las dificultades blaugranas siempre son un obstáculo mayor.

La baja de Christensen permitirá al Barcelona firmar a un central en su lugar con unas características salariales parejas a la del danés. El club le da de baja para tener un hueco en su siempre maltrecho fair play financiero, ese que tantos problemas les ha dado desde los tiempos de la pandemia.

Y es que el Barça tenía clara y asumido, especialmente por parte de Hansi Flick, que no había una necesidad clara y fuerte por acudir al mercado. Eso era antes de conocer la lesión de Christensen, ya que la baja indeterminada de Ronald Araujo era inicialmente asumible, pero la lesión del danés reduce drásticamente los márgenes de gestión en el eje central.

En estos momentos, el Barça solamente tiene a dos centrales naturales y sanos en defensa, uno es Pau Cubarsí y el otro es un Eric García que en las últimas semanas ha aparecido más como pivote que como central tras comprobar Flick lo bien que funciona en ese rol por delante de otros compañeros. Esto, sumado a que Jules Koundé dejó de ser central hace tiempo para ser el lateral diestro titular, deja a Gerard Martín como un central temporal que, si bien no está desentonando, no es un perfil para grandes citas.

La baja de Christensen permitirá al Barça usar un 80% de su salario, una cifra importante y solvente para acudir al mercado en este mes de enero, tal y como apuntan en Sport. Hansi Flick lo vio prioritario, principalmente porque no hacerlo pone en una situación de gran peligro a la estructura de la plantilla para el tramo más importante de la temporada, obligando a tirar de La Masía en un momento en el que no hay perfiles listos para el salto.

El Barça ya baraja algunos nombres de futbolistas que encajan en el retrato robot trazado por Flick, un central con experiencia, de adaptación rápida, a poder ser zurdo y que rizaría el rizo si también puede actuar como lateral eventualmente. Sumando todo esto en la coctelera saldría ese defensa parche que busca Deco para este mercado de fichajes invernal.