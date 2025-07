El Barça: a saltarse la cola del Ayuntamiento para obtener la licencia de primera ocupación del Camp Nou

Al Barça le ha salido rana, una vez más, su vaticinio de regreso al Camp Nou. El club tiene ya prácticamente imposible jugar el Trofeo Joan Gamper en su renovado estadio, aunque está aún sin terminar. No es oficial pero virtualmente sí, de hecho se espera que en las próximas horas se anuncie el lugar definitivo para la disputa de este último amistoso de pretemporada antes de un arranque de Liga… al que el Barça también tiene difícil llegar en tiempo y forma para jugar la cuarta jornada del torneo doméstico y la Champions League en su casa.

«El FC Barcelona vuelve a casa: el 10 de agosto el primer equipo masculino volverá a hacer vibrar el Spotify Camp Nou», anunciaba el Barça en su página web el pasado 25 de junio, confirmando que definitivamente, tras varios aplazamientos forzosos, el club lograría volver a su estadio en una apertura parcial: «El regreso tendrá lugar con motivo del Trofeo Joan Gamper, un evento muy especial para la afición culé, sobre el que pronto se comunicarán más detalles».

El club, en aquel comunicado, ya reconocía el duro trabajo que tenía por delante para poder finalizar las obras y conseguir los permisos pertinentes: «Entre las partes aún pendientes de finalización se encuentran la construcción de la nueva tercera grada, el doble anillo VIP, la instalación de la cubierta, así como la adecuación final de algunos espacios interiores y la urbanización exterior del entorno del estadio».

Tres semanas después, Joan Laporta y los suyos no saben dónde meterse. El Barça no ha conseguido aún la licencia de primera ocupación necesaria para poder abrir el Camp Nou debido a los continuos y largos retrasos que arrastran desde la constructora turca, Limak Construction. Ni las obras de la primera ni de la segunda gradería han finalizado y, sin ellas, el club no ha podido solicitar los permisos necesarios para la disputa del Gamper… y peligran la Liga… y la Champions League.

Ni el Ayuntamiento de Barcelona ni los cuerpos de bomberos y Mossos d’Esquadra pueden dar el visto bueno definitivo con las obras mínimas aún por finalizar, por lo que no se puede comprobar ni muchos menos garantizar que todos los protocolos de actuación en materia de seguridad se puedan cumplir, sobre todo en lo relacionado con accesos y posibles evacuaciones.

Lo que ahora mismo está en tela de juicio no es si el Barça llegará al Joan Gamper en el Camp Nou, tema que está ya gestionándose para jugar en otro estadio ante el Como de Cesc Fábregas, sino si el club culé podrá llegar a tiempo a otro gran fecha, la del 14 de septiembre, horario de la cuarta jornada de Liga que el Barça debe jugar de local ante el Valencia. El Ayuntamiento de Barcelona no hará ningún tipo de concesión al Barça, sobre todo tras las presiones de la esfera blaugrana.

Así, el Barça tiene ahora dos meses para afrontar otro reto, el mismo de las tres o cuatro veces anteriores, la de jugar de nuevo en el Camp Nou. Para ello deben finalizar las obras tanto en Tribuna Principal y en Gol Sur, las dos zonas que esperaban abrir a mediados de agosto. Peor están otras como Lateral y el Gol Norte, donde los avances son aún más lentos.

La primera y segunda grada deben estar finalizados para que los permisos entren en tiempo y forma y el tiempo juega en contra de los culés, tanto en Liga como en una Champions League que tiene como norma jugar todos los partidos de una misma fase en el mismo estadio. La segunda jornada europea será como local, dónde es aún un misterio.