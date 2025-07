El Barça depende de jugar el Gamper en el Camp Nou para poder inscribir a sus fichajes

El Barcelona está entre la espada y la pared con el tema de las inscripciones un verano más. Hasta este momento, el club blaugrana solamente ha incorporado a su primera plantilla a Joan García, que todavía no está inscrito. Pero la dirección deportiva blaugrana sigue peinando el mercado para incorporar un extremo tras la negativa de Nico Williams. La entidad culé necesita jugar el Trofeo Joan Gamper en el nuevo Camp Nou para poder inscribir a sus nuevos fichajes antes del inicio de Liga el 16 de agosto en Mallorca.

El club catalán quiere utilizar el Trofeo Joan Gamper del próximo 10 de agosto contra el Como en el Camp Nou como palanca para poder inscribir a sus fichajes antes del inicio liguero en Mallorca el día 16 de agosto. No será fácil un año más para el Barcelona poder inscribir a sus nuevos jugadores.

El Barça tiene la idea de estrenar los palcos VIPs de la primera gradería del Camp Nou el próximo 10 de agosto para poder justificar que son reales y que así puedan ser admitidos como «palanca». Si el club azulgrana lo consigue, el auditor y la Liga podrían dar luz verde a esta operación que dejaría 100 millones de euros en las arcas culés por la explotación de 475 asientos para los próximos 30 años. Esto permitiría al Barça poder inscribir nuevos jugadores. Pero debe abrir el Camp Nou antes del 16 de agosto.

Por ello el Barcelona estaba tan interesado en abrir el Camp Nou, con el aforo que fuese, el próximo 10 de agosto a pesar de que las primeras tres jornadas de Liga las jugará fuera de casa para poder seguir avanzando con las obras del nuevo estadio. El único objetivo no es otro que hacer ver que los Palcos VIPS son una realidad y así inscribir a Joan García y a los próximos fichajes que el club blaugrana pueda hacer.

Por segundo verano consecutivo, el Barcelona tiene un problema morrocotudo para inscribir a sus nuevos fichajes. Ya le ocurrió con Dani Olmo y Pau Víctor el pasado curso. El mediocentro de Terrasa se perdió las primeras jornadas de Liga y estuvo muy cerca a primeros de año de quedarse sin licencia federativa. Le salvó el Gobierno de Sánchez con una cautelar.

Ahora el problema lo tendrá Joan García, único fichaje del Barcelona para la nueva temporada hasta el momento. Aunque podrían llegar más. O en eso trabaja la dirección deportiva con Deco a la cabeza. El cuadro blaugrana busca un extremo y tras la negativa de Nico Williams, por este problema con las inscripciones, hay otras opciones sobre la mesa culé.

Aunque la opción de disputar el Joan Gamper en el Camp Nou no será sencilla para el Barcelona. El club azulgrana todavía no tiene todos los permisos y la disputa en el nuevo estadio está en el aire. Si no lo consigue, Hansi Flick volverá a vivir en sus carnes el problema de las inscripciones con el inicio de Liga a la vuelta de la esquina.