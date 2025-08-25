Comenzamos la semana, la última del mes de agosto y puede que pienses que tal vez la vuelta de las vacaciones no te siente bien. Pero no tienes porqué ser pesimista. Aprovecha este lunes 25 de agosto, para poner algo de orden en tu vida mientras vuelves a la rutina o te preparas para ella. La Luna en fase creciente invita a soltar lo que pesa y a preparar el terreno para septiembre, que llegará con más movimiento así que nada como hacer un repaso ahora al Horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero para tu signo.

En lo personal, será un día en el que algunos signos sentirán la necesidad de hablar de lo que llevan dentro tras un verano lleno de emociones, mientras otros preferirán observar en silencio para no entrar en discusiones. No es jornada de grandes gestos, pero sí de pequeños pasos que marcan diferencia. Y en lo laboral, conviene empezar con calma: no todo se resuelve en un día y, a veces, la prisa es el peor aliado. El dinero pedirá prudencia, aunque para varios signos llegan buenas noticias que aportan un respiro.

Aries

Tu lunes empieza con mucha energía, quizá demasiada. Quieres avanzar, resolver, demostrar, pero cuidado porque no todos están en tu mismo ritmo. Si tu pareja te nota nervioso, mejor no descargar esa tensión en ella. Para los solteros, puede darse un encuentro inesperado en el trabajo, alguien que te sorprenda sin previo aviso. Y precisamente en lo laboral, intenta organizarte antes de lanzarte de cabeza a todo. Si estabas esperando un ingreso, puede que tarde, pero no te faltará estabilidad.

Tauro

Hoy valoras la calma más que nunca. Si hubo un roce con tu pareja, la jornada es buena para hablarlo con serenidad, sin dramatizar. Los solteros podrían recibir una confesión de alguien cercano que cambie la manera de mirar esa relación.En lo laboral, lo mejor será centrarse en lo que quedó pendiente. Y con el dinero, ojo con los caprichos: lo que ahora parece irresistible puede quedarse en una compra inútil.

Géminis

Tu facilidad para hablar y conectar con la gente estará en alza. Si tienes pareja, una conversación honesta pondrá sobre la mesa lo que os preocupaba. Y si estás soltero, cualquier charla improvisada puede convertirse en algo más.

En lo laboral, tus ideas tendrán eco. Incluso las propuestas que veías arriesgadas pueden ser bien recibidas. En lo económico, puede aparecer un ingreso extra gracias a tu ingenio o a un proyecto paralelo.

Cáncer

Te levantas más sensible de lo normal. Un comentario de tu pareja podría afectarte más de lo debido, así que mejor no tomes decisiones importantes hoy. Si estás soltero, evita pensar demasiado en lo que todavía no ha ocurrido.

En el trabajo, el día puede ser exigente, pero tu capacidad de adaptación hará que lo superes. Y en lo económico, podrías recuperar un dinero que dabas casi por perdido.

Leo

La semana te recibe con magnetismo. Si tienes pareja, es buen momento para dar un paso más o sorprender con un gesto que rompa la rutina. Los solteros tendrán facilidad para atraer miradas sin buscarlo. En el trabajo, tu capacidad de liderazgo será notoria. Proponer ideas hoy puede abrirte puertas. En lo económico, noticias alentadoras: mejoras o acuerdos que traen tranquilidad.

Virgo

Estás a punto de entrar en tu temporada y eso se nota en tus ganas de ordenar todo. En el amor, los pequeños detalles serán los que más cuenten. Si estás soltero, alguien cercano empieza a dar señales de interés. En el trabajo, organiza prioridades. Si intentas hacerlo todo, acabarás agotado. En lo económico, pueden surgir gastos imprevistos, pero nada que no puedas manejar con un poco de prudencia.

Libra

Un reencuentro inesperado podría sacudir tus emociones. Tal vez aparezca alguien del pasado o surja una conversación que no esperabas. Si tienes pareja, mejor hablar claro y no dejar que el silencio cree distancia. En el trabajo, las colaboraciones estarán sobre la mesa. Escucha, incluso si no ves resultados inmediatos. En lo económico, revisar cuentas y planificar con calma será la mejor estrategia.

Escorpio

Tu intensidad estará a flor de piel. Podrías sentir celos o inseguridades en el amor sin motivo real. Lo mejor será hablar en vez de dar por hecho lo peor.

En el trabajo, tu constancia y capacidad estratégica se notarán. Aunque el día sea complicado, sabrás manejarlo. En lo económico, estabilidad, con la posibilidad de una oportunidad interesante que no esperabas.

Sagitario

El lunes trae ganas de compartir. Si tienes pareja, los planes juntos reforzarán la relación. Los solteros podrían conocer a alguien en un ambiente social que despierte ilusión. En lo laboral, la creatividad será tu punto fuerte. Una idea que parecía alocada empieza a tener sentido. En el dinero, es posible un ingreso extra o reconocimiento que mejore el ánimo.

Capricornio

En el amor, puedes notar cierta frialdad, aunque nada que no se resuelva con un poco de comunicación. Si estás soltero, escucha más antes de dar pasos en falso. En cuanto al trabajo, se avecinan nuevas responsabilidades. La organización será tu salvavidas. En lo económico, momento favorable para revisar contratos o papeles relacionados con dinero.

Acuario

Tienes ganas de romper rutinas. Si tienes pareja, proponle algo distinto, salid de lo habitual. Los solteros podrían llevarse una sorpresa en un lugar inesperado. Y en el trabajo, hoy puede aparecer una propuesta interesante que marque un antes y un después. El dinero se mantiene estable, aunque conviene no confiarse demasiado.

Piscis

Es lunes y el día de hoy pide claridad para los piscis. Si hay algo que te incomoda en tu relación, habla sin rodeos. Los solteros también necesitarán sinceridad, incluso consigo mismos. En el trabajo, la jornada será intensa, con tareas que esperan cierre. Tendrás la capacidad de poner orden poco a poco. En lo económico, una sorpresa familiar puede alterar tu presupuesto, así que mejor no gastar de más.