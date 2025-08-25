Unas jóvenes salen de fiesta por Madrid y descubren la realidad bochornosa: «La situación es crítica»

«La situación es crítica» esta es la frase que de alguna manera define la desesperación de pasar el mes de agosto en la capital o de hecho, de intentar salir de fiesta por Madrid. La ha pronunciado una joven tiktoker, que junto a una amiga ha grabado un vídeo que no deja de acumular visualizaciones y comentarios ya que en él ha mostrado la cruda realidad de los jóvenes que pasan el verano, y en concreto, el mes de agosto en Madrid: no hay nadie y como ella misma dice «las calles están vacías».

Y no es algo malo, si pensamos en la tranquilidad que supone salir a pasear por Madrid sin que la gente te moleste, o poder comer sin tener que hacer cola en ningún restaurante. O incluso, ir al cine y ver las salas vacías. De hecho, si tienes que quedarte en la capital al menos que prácticamente la tengas sólo para ti. Pero ¿ y si queremos salir por la noche? Puesto es lo que le ha pasado a la joven tiktoker @carlottaaserrano que ha querido enseñar qué le ha pasado cuando ella y su amiga han querido salir de fiesta por Madrid y por lo visto no encontraban nada que estuviera abierto para tomar algo y bailar. Este ha sido su periplo y experiencia.

Unas jóvenes salen de fiesta por Madrid y descubren la realidad

El verano en España siempre ha estado marcado por las vacaciones en la costa, las escapadas a pueblos o el regreso a las segundas residencias. Y es por ello, que las principales ciudades y en concreto la capital, con su oferta cultural y de ocio inagotable durante el resto del año, se transforma en agosto: calles desiertas, bares con la persiana bajada y una sensación de ciudad fantasma que sorprende a quienes deciden quedarse.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a la joven creadora de contenido Carlota Serrano (@carlottaaserrano), que la noche del 14 de agosto salió con una amiga a buscar ambiente por Madrid y decidió compartir en TikTok lo que encontró. El vídeo, que ya supera las 200.000 visualizaciones y acumula cientos de comentarios, muestra la dificultad de encontrar un lugar abierto para tomar algo y bailar en pleno verano.

El intento fallido de salir en agosto

En las imágenes, la joven se graba caminando por calles prácticamente vacías, con locales cerrados y un ambiente que nada tiene que ver con la habitual vida nocturna madrileña. «Si visteis mi vídeo anterior intentando salir en julio, la situación es más crítica aún», bromea mientras narra cómo, tras recorrer varios puntos de la ciudad, apenas lograron encontrar un bar abierto.

Finalmente, y después de dar varias vueltas, consiguieron salvar la noche entrando en Nuit, una de las discotecas más veteranas y conocidas entre los jóvenes de la capital. Aun así, la experiencia les dejó la sensación de que agosto no es precisamente el mes ideal para salir de fiesta en Madrid.

Lo que opinan los jóvenes y la propia creadora

El vídeo desató todo tipo de reacciones. Algunos usuarios le recomendaron que buscara mejor o que, tratándose del 14 de agosto, se hubiera acercado a las tradicionales fiestas de La Paloma, que ese fin de semana llenaban de música y verbenas el centro de Madrid. Otros, le recomendaban otras discotecas que como Nuit también están abiertas en agosto, añadiendo además que «para salir por Madrid hay que conocer bien Madrid». Y también están los que le aconsejan disfrutar de una ciudad prácticamente vacía «uno de los meses que más me gusta de Madrid es agosto, es una maravilla», le comenta otro joven.

La propia Carlota quiso aclarar el sentido de sus imágenes tras recibir decenas de comentarios: «Hola a todosss!! El vídeo es humor, es una forma de expresar que hay muchas zonas que durante el año tienen mucho más ambiente y obviamente ahora en agosto no! Un besoooo».

Una realidad recurrente en la capital

Lo que vivió esta joven junto a su amiga no es un caso aislado o algo excepcional. En agosto, Madrid se vacía de vecinos y se llena de turistas, lo que provoca que los bares de barrio, pubs y hasta algunas discotecas reduzcan horarios o directamente cierren durante varias semanas. El contraste entre la ciudad bulliciosa de septiembre a junio y la calma casi provinciana del verano es uno de los rasgos más característicos de la capital.

Y aunque esa tranquilidad tiene su encanto para muchos, quienes buscan el poder vivir la noche madrileña al máximo, se topan con un escenario muy distinto. El vídeo de esta joven no sólo refleja su experiencia personal, sino también algo que año tras año se repite: la dificultad de salir de fiesta en Madrid cuando se trata del mes de agosto, con calles vacías y todo, o prácticamente casi todo, cerrado.