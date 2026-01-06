45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026, que se celebra hoy, martes 6 de enero, pone fin a estas fiestas navideñas que tanto hemos disfrutado y lo hace repartiendo millones de euros en premios que serán el consuelo para todas aquellas personas que no consiguieron ningún premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. A través del sistema de bombos múltiples, la Lotería del Niño 2026 ya ha repartido el segundo premio que ha ido a parar al número 45875, y que está dotado con 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros al décimo.

Cuánto toca con el segundo premio de la Lotería del Niño

El segundo premio de la Lotería del Niño 2026 está dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo. Si bien, debes tener en cuenta que este es un premio que debe pasar por las arcas de la Agencia Tributaria y que tras restarle el gravamen de Hacienda, un 20% para premios superiores a los 40.000 euros, el segundo premio de la Lotería del Niño se quedaría en 68.000 euros al décimo.

Comprobar la Lotería del Niño

Si ninguno de tus décimos lleva el número de uno de los premios gordos de la Lotería del Niño, debes saber que todavía puedes llevarte algo porque este sorteo extraordinario reparte una gran cantidad de premios entre las extracciones y reintegros.

Si quieres comprobar si te has llevado algún premio en la Lotería del Niño 2026 sólo tienes que ir a nuestro comprobador automático, introducir el número de tu décimo y la cantidad jugada. Será entonces cuando nuestra herramienta te desvele si tu décimo tiene premio.

Terminaciones más repetidas en la Lotería del Niño

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño que se celebra cada 6 de enero desde 1941 es uno de los más populares en nuestro país y uno de los que más alegrías reparte a quienes no se llevaron ningún euro en la Lotería de Navidad. Pero ahora vamos a hacer un repaso por las terminaciones más repetidas en la Lotería del Niño a lo largo de su historia: