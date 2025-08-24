El Gran Hermano de Tebas se cobra otra víctima: cazan a un jugador del Espanyol semidesnudo en el vestuario

El Gran Hermano de Javier Tebas ha vuelto a extralimitarse este domingo con sus cámaras y se ha cobrado una nueva víctima en San Sebastián. Y es que la Liga ha cazado en pleno directo a un jugador del Espanyol semidesnudo en el vestuario del equipo catalán en Anoeta antes de disputar su partido ante la Real Sociedad.

Esta innovación que introdujo el presidente de la Liga hace dos temporadas sigue siendo muy mal vista por la mayoría de los clubes, quienes no entienden cómo se puede filtrar imágenes tan íntimas como lo que ocurre dentro de un vestuario o la charla técnica de un entrenador. Y es que se trata sin duda de una invasión de la privacidad, por mucho que Tebas se base en que esta medida acerca más la Liga a los espectadores.

Ya el propio Espanyol sufrió otro percance con las cámaras de la Liga en mayo del pasado año cuando el conjunto perico se encontraba en Segunda División, en un partido contra el Sporting de Gijón en Cornellá. Fue Martin Braithwaite el que sufrió una intromisión total de la intimidad, pues después de haber regresado del calentamiento, el delantero danés fue pillado totalmente desnudo al quitarse toda la ropa, incluidos los calzoncillos, para vestirse con prendas nuevas para disputar los 90 minutos.

Esto ocurrió cuando el operador de cámara realizó un barrido para grabar a los protagonistas en esos momentos de tensión previos al choque. Sin embargo, cuando se percató de la situación en la que se encontraba Braithwaite, enfocó rápidamente hacia otro lado.

Tras este hecho insólito, las redes sociales no tardaron en reaccionar a lo sucedido, mostrando sus quejas contra el acceso de las cámaras de la Liga al interior de los vestuarios de los equipos: «Lo de Braithwaite en pelotas en riguroso directo que es», escribió un usuario para denunciar la grabación. «Vaya vergüenza que te metan una cámara al vestuario, dejarles al menos un lugar tranquilo donde puedan vestirse sin cámaras”, indicó otro internautas en los comentarios.