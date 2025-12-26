Gran hito zoológico: el primer mapa europeo de densidad de jabalíes confirma que en España hay 2,4 millones

El primer mapa europeo de alta resolución que cuantifica la densidad de jabalíes en todo el continente sitúa a España como uno de los países con mayor número de ejemplares.

El nuevo estudio, liderado por el consorcio europeo ENETWILD y el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC, CSIC-UCLM), estima que en España viven más de 2,4 millones de jabalíes.

Un mapa pionero confirma la magnitud de la población de jabalíes en España

Se trata de una de las cifras más elevadas de Europa y forma parte de un cálculo continental que sitúa la población total entre 13,5 y 19,6 millones de jabalíes. Los datos revelan fuertes desequilibrios territoriales.

Cataluña destaca como una de las zonas más presionadas, con más de 200.000 ejemplares, mientras que otras áreas del centro y el norte peninsular muestran densidades igualmente elevadas.

Esta distribución irregular explica por qué los conflictos con la actividad humana se concentran en regiones concretas y no de forma uniforme en todo el país.

Alta resolución y datos comparables para mejorar la gestión sanitaria de los jabalíes

Una de las principales innovaciones del proyecto es su nivel de detalle. El mapa se ha elaborado con cuadrículas de 2×2 kilómetros, lo que permite detectar con precisión las zonas de mayor concentración de estos animales.

Hasta ahora, cada país utilizaba métodos distintos que impedían comparar resultados y anticipar riesgos comunes. El modelo desarrollado ha sido validado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y resulta clave para evaluar la propagación de enfermedades como la Peste Porcina Africana (PPA).

A diferencia de los recuentos tradicionales, conocer la densidad real de jabalíes permite estimar con mayor fiabilidad cómo se mantiene y se desplaza un virus en el medio natural, una información esencial para proteger tanto a la fauna silvestre como a la ganadería intensiva.

El corredor mediterráneo, una franja crítica de riesgo elevado

El análisis identifica un eje especialmente sensible: el denominado corredor mediterráneo. Esta franja se extiende desde el sur de Francia, atraviesa Cataluña y desciende hacia el sureste peninsular.

En este espacio confluyen altas densidades de jabalíes, explotaciones porcinas de gran volumen y grandes infraestructuras logísticas.

La coincidencia de estos factores incrementa el riesgo de transmisión de patógenos entre fauna silvestre y ganado, con consecuencias potencialmente graves para el sector porcino y el comercio exterior.

Disponer de este tipo de mapas permite priorizar actuaciones y reforzar la vigilancia donde el impacto puede ser mayor.

De las cifras de caza de jabalíes a la gestión basada en evidencia científica

El estudio, que será publicado en European Journal of Wildlife Research, demuestra que las estadísticas cinegéticas pueden ser herramientas fiables si se calibran correctamente.

En el caso español, los datos se han complementado con sistemas de fototrampeo desplegados en decenas de localizaciones a través de la red FAUNET, coordinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este enfoque integrado permite evaluar si la presión cinegética es suficiente para contener el crecimiento poblacional y reducir la persistencia de enfermedades en el entorno.

Según el IREC, el mapa marca un punto de inflexión en la gestión de grandes mamíferos en Europa y evidencia que sólo mediante cooperación científica y datos compartidos es posible abordar un desafío que no entiende de fronteras.