Jorge Rey alerta a toda España del huracán Erin y no pinta bien: «Será un final de agosto…»

Toda España está en alerta ante la llegada del huracán Erin, no pinta nada bien este final de agosto para Jorge Rey que llega con importantes novedades. Deberemos estar muy pendientes de una previsión del tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. En su lugar tendremos por delante una situación nada convencional, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Los efectos de este huracán pueden alejarnos de lo habitual en esta época del año.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que toda España se prepara para lo peor. Parecerá imposible que tengamos que empezar a afrontar un cambio de estación antes de tiempo, la realidad es que estamos ante un final del verano que nos aleja de lo que sería habitual y en su lugar, nos sumerge directamente a un otoño que puede acabar llegando antes de tiempo, si tenemos en cuenta lo que parece que acabará siendo una dura realidad. Lo que queda del huracán Erin puede causar estragos esta semana.

Toda España se prepara para un duro final de agosto

Queda poco para despedir un mes de agosto en el que parece que el tiempo nos está dando un paso adelante demasiado grande. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Estamos pendientes de unas fechas en las que puede pasar de todo, podemos tener unos días en los que el calor se acabe instaurando y otros en los que la lluvia o las tormentas acaben causando estragos. Tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones en las que todo puede ser posible.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, tocará estar pendientes de algunas situaciones en las que todo puede ser posible.

Tenemos que ver que es lo nos está esperando esperando en estos días que hasta el momento quizás no imaginaríamos. El impacto de un huracán que es uno de los primeros de la temporada. Tocará estar muy pendientes de lo que acaba pasando en unos días plagados de actividad.

Jorge Rey advierte de que no pinta nada bien

La última semana del mes de agosto estará marcada por el paso de los restos del huracán Erin. Nos despedimos de este intenso fenómeno que irá impactando poco a poco en un territorio, europeo en el que podemos tener todo tipo de actividad en estos días.

Tendremos que ver qué es lo que nos esperará en estas jornadas en las que la AEMET coincide con un Jorge Rey que se adelanta a todos: «En la Península se espera el acercamiento de una vaguada, provocando el paso de frentes por el norte peninsular. Empezará el día con nubes bajas con probables bancos de niebla matinales en el extremo norte, sin descartarlos en puntos del tercio oriental y el Estrecho. Con el paso de los frentes se espera abundante nubosidad media y alta de oeste a este, y nubosidad de evolución en montañas de la mitad norte y mitad este peninsulares, así como en Baleares. Se esperan precipitaciones persistentes en el extremo norte y el nordeste, donde pueden ser en forma de chubascos y acompañados de tormentas fuertes, de forma más probable en el Pirineo. No puede descartarse que afecten a otras zonas del interior de la Península y del área mediterránea oriental, sin esperarlos en la mitad sur. En Canarias se esperan cielos poco nubosos así como, en los nortes, intervalos nubosos con probables lluvias débiles. Probables brumas frontales en el extremo norte y calima en Alborán, tercio oriental y Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán, salvo localmente en los litorales del sudeste y el este de Baleares, donde ascenderán. Pocos cambios en Canarias. Superarán los 35 grados en zonas aisladas de la mitad sur, depresiones del nordeste y Baleares. Las mínimas ascenderán en el nordeste y Baleares, predominando los descensos ligeros en el resto de la Península. Pocos cambios en Canarias. No bajarán de 20 grados en Canarias, área mediterránea, Guadalquivir, depresiones del sudeste y medio Ebro. Soplarán vientos flojos en general en la Península y Baleares con tendencia a establecerse un oeste moderado. Más intensos en litorales, predominando al principio las componentes norte y este en el mediterráneo oriental. Se espera un poniente moderado con intervalos de fuerte en Alborán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».