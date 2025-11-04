Marruecos o Perú: el nuevo debate del Barça para sacar un dineral de un amistoso

El FC Barcelona sigue buscando fórmulas que permitan más inyecciones económicas para el club. Con el fracaso del partido de Miami, Joan Laporta no ha perdido la esperanza de encontrar un proyecto multimillonario antes de cerrar el año. Sobre la mesa, el Barça tiene desde hace días la oportunidad de sumar una palanca con la propuesta de jugar en Perú el próximo mes de diciembre, y ahora se ha sumado la posibilidad de hacerlo en Marruecos.

La nueva alternativa gusta más a la entidad azulgrana. Aunque se vieron obligados a tener que rechazar jugar en Libia durante el parón de octubre, la proximidad de jugar en el país africano supone una mayor comodidad para la plantilla. La razón principal es la diferencia de viaje entre ambos destinos. Por un lado, hacerlo en Marruecos permitiría a los jugadores mayor descanso y poder disfrutar de las minivacaciones de Navidad, mientras que en Perú tendrían largas horas de trayecto entre ida y vuelta. Hay que tener en cuenta que el Barça volvería entre el 3 o 4 de enero para jugar el partido de Liga frente al Espanyol.

Tampoco se descarta aceptar los dos amistosos, pero posponer la expedición a Sudamérica a 2026 y así llevarse los siete/ocho millones de euros que ofrecen por jugar tan solo un partido. Así, el Barcelona no tendría tampoco problemas con la AFE respecto a los días libres de los futbolistas y se aseguraría que puedan llevarse a cabo los dos proyectos sin perjudicar ni a la plantilla ni al resto del calendario, según informa Mundo Deportivo.

El Barça, en busca de una palanca más

Los últimos meses no han sido sencillos para el máximo responsable del Barcelona. Tenía previsto aprovechar los ingresos de Miami para acelerar la vuelta al Camp Nou y seguir solventando la deuda que arrastra el club. Cada verano supone un dolor de cabeza traer nuevos fichajes para cumplir el fair-play financiero, por lo que cada fórmula que llegue es más que bienvenida.

Fuera de España, varios países quieren traer al Barcelona y ver de cerca jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y compañía. Habrá que esperar a las próximas semanas para ver si se deciden a aprobar el partido en tierras africanas.