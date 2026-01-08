Guardiola se deja otro pastizal tras una nueva crisis con el City: gasta 75 millones tras pinchar en Premier

Los resultados no están acompañando al Manchester City de Pep Guardiola en los últimos tiempos. El conjunto citizen no ha podido pasar del empate en las últimas tres jornadas de Premier League, colocándose a cinco puntos del liderato que ocupa el Arsenal, con un partido más que los gunners. Como ya hiciera en la pasada campaña, el City ha vuelto a romper la banca en el mercado invernal. Antoine Semenyo, extremo izquierdo del Bournemouth, firmará en las próximas horas por el equipo de Manchester a cambio de 74 millones de euros.

La llegada del jugador ghanés no será la única en la ventana invernal. Las lesiones han castigado a la defensa del City. Guardiola cuenta con las bajas de larga duración de John Stones, Rúben Dias y Josko Gvardiol. El técnico catalán cuenta con dos centrales que no son de su confianza, como Khusanov y un Nathan Aké al que las lesiones no le permiten tener continuidad. El conjunto skyblue ha repescado de su cesión en el Watford al joven Max Alleyne, y tiene cedidos en Girona e Inter, respectivamente, a Vitor Reis y Manuel Akanji. No se descartan más incorporaciones en la línea defensiva en el mercado de invierno, donde el Manchester City firmó una inversión récord de 212 millones de euros el pasado año.

El fichaje de Antoine Semenyo se convertirá en el cuarto más caro de la era Guardiola, sólo superado por los de Jack Grealish (Aston Villa, 117 millones), Josko Gvardiol (RB Leipzig, 90 millones) y Omar Marmoush (Eintracht de Frankfurt, 75 millones). El Manchester City se ha adelantado a cuatro equipos del Big Six de la Premier que le pretendían, depositando su cláusula de rescisión antes del 10 de enero, fecha en la que expiraba. Semenyo pasará reconocimiento médico con el club citizen en las próximas horas, según ha apuntado el medio inglés Sky Sports. Con su llegada, el equipo de Pep Guardiola refuerza la parcela ofensiva y tendrá que dar salida a jugadores como Oscar Bobb o Savinho, ex del Girona.

🚨💙 Antoine Semenyo day at Manchester City as expected with medical tests underway. After saying goodbye to Bournemouth, he will now complete his medical and sign deal until June 2031. All signed between clubs already 3 days ago. Here we go, confirmed. ✍🏼 pic.twitter.com/AAL3xXStXA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Guardiola le ‘roba’ su estrella a Iraola

El trabajo de Andoni Iraola en el Bournemouth está situando al técnico español como uno de los candidatos a dar el salto a un gran club de la Premier League. Bajo su mando, el Bournemouth se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol inglés… y en uno de los principales escaparates para los grandes equipos. Real Madrid, Liverpool y PSG ‘pescaron’ en su equipo el último verano a jugadores como Huijsen, Kerkez y Zabarnyi.

El buen hacer del Bournemouth con Iraola les ha reportado 378 millones de euros en ventas en las dos últimas temporadas. A pesar de las bajas, el ex del Rayo Vallecano mantiene al equipo lejos del descenso, superado el ecuador del campeonato liguero. Tras perder a su línea defensiva casi al completo el último verano, el Bournemouth deberá reponerse al adiós de su estrella ofensiva. Semenyo era el máximo goleador del equipo, con 10 goles y tres asistencias. El ghanés reforzará a un Manchester City que no quiere descolgarse de la lucha por una Premier que lidera con solvencia el Arsenal.