Guardiola pierde la cabeza en Champions: hace 10 cambios y el City cae en casa contra el Leverkusen

El Manchester City ha caído en casa contra el Bayer Leverkusen por una nueva idea de Pep Guardiola. Después de la derrota en St. James’ Park contra el Newcastle, el técnico hizo 10 cambios. No puso ni a Haaland. Salió a jugar contra los alemanes con un equipo plagado de suplentes y terminó pagándolo. 0-2 ganó el equipo aspirínico en el Etihad, con goles de Grimaldo y Schick. Un Bayer que llegaba, por cierto, necesitado, tras sumar sólo cinco puntos en los primeros cuatro partidos, dejándose puntos contra Copenhague y PSV.

Pero llegaron a Mánchester y allí se encontraron con un regalo de Pep Guardiola. Sin Haaland, Cherki, Foden, Gvardiol, Donnarumma o Ruben Dias se presentó el técnico español sobre el césped. No jugaba contra el colista de su liga, sino contra un Bayer Leverkusen que, a pesar de no comenzar bien la temporada, siempre suele plantear problemas. Y vaya si lo hicieron.

Los citizen lo pagaron en el primer disparo a puerta que realizó el Leverkusen. Alejandro Grimaldo puso por delante al conjunto germano, aprovechando un balón muerto en el área que Khusanov no acertó a despejar. El uzbeco, que costó más de 40 millones, volvió a salir en la foto de un gol en contra del Manchester City. Lo aprovechó el internacional español, que la pegó y la ajustó al palo de la portería defendida por Trafford.

Lógicamente, Guardiola movió el banquillo en el descanso. Hizo de una tacada tres cambios, pero no, no sacó a Haaland. Entraron Foden, Doku y O’Reilly, sin que surtiera efecto. Apenas 10 minutos después, volvía a la carga el Leverkusen, por medio de Schick. De nuevo Grimaldo era protagonista, iniciando una jugada que pasó por Maza antes de llegar al delantero checo, que cabeceó el centro del argelino y mandó el balón al fondo de la red.

Entonces sí, Guardiola metió en el terreno de juego a Haaland y, también, a Cherki. Pero era tarde. El noruego fallaba un mano a mano nada más entrar, pasada ya la hora de partido. Se echaron sobre la portería alemana, pero sin demasiado éxito.