El BOE lo confirma: ya hay fecha para la Semana Santa 2026 y estos van a ser los días festivos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el calendario laboral de 2026 ya han fijado oficialmente las fechas clave para la Semana Santa, una de las festividades más importantes del año en España tanto por su tradición religiosa como por el impacto que tiene en el calendario laboral y en las actividades sociales y turísticas.

Según el calendario litúrgico que sigue la Iglesia Católica, la Semana Santa 2026 comenzará con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y concluirá con el Domingo de Resurrección el 5 de abril. Estas fechas están determinadas por la norma eclesiástica que establece que la Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

En términos laborales y oficiales, el BOE ya ha incluido en el calendario laboral 2026 los días festivos asociados a esta celebración, lo que permite a trabajadores, estudiantes y familias planificar con antelación sus descansos y actividades:

Jueves Santo (2 de abril de 2026): festivo en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque su celebración puede variar por territorio, dado que no es obligatorio en todas.

Viernes Santo (3 de abril de 2026): festivo nacional de obligado cumplimiento en todo el país, recogido en el calendario del BOE.

Lunes de Pascua (6 de abril de 2026): será festivo en algunas comunidades autónomas, como Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja, entre otras, lo que puede prolongar los puentes y generar periodos de descanso más largos.

¿Qué se celebra cada día?

La antesala de la Semana Santa llega con el Viernes de Dolores, una jornada que muchos consideran el verdadero punto de partida emocional de estas fechas. En ella se homenajea a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, destacando el sufrimiento que vivió como madre durante la pasión de Cristo.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La multitud, según los Evangelios, lo recibió con ramos y palmas en señal de respeto y celebración. Las iglesias reproducen este momento con la tradicional bendición de los ramos antes de la eucaristía.

El Lunes Santo recuerda dos episodios fundamentales: la expulsión de los mercaderes del Templo y la unción en Betania, cuando María, hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso.

El Martes Santo continúa la intensidad de la Semana Santa con el recuerdo del anuncio de Jesús sobre la traición de Judas. En la última cena, el maestro revela que uno de los suyos lo entregará, anticipando el acontecimiento que precipitará su arresto.

El Miércoles Santo marca el final de la Cuaresma y el comienzo inmediato del Triduo Pascual. Según la tradición, es el día en que Judas concreta su pacto con las autoridades judías, aceptando treinta monedas de plata a cambio de entregar a Jesús.

El Jueves Santo es una de las jornadas más importantes de la Semana Santa porque inaugura el Triduo Pascual, el periodo en el que se conmemoran los hechos centrales de la fe cristiana. Ese día tiene lugar la Última Cena, donde Jesús instituye la Eucaristía al compartir el pan y el vino con sus discípulos. También se recuerda el lavatorio de los pies, un gesto de humildad y servicio.

El Viernes Santo es probablemente la jornada más sobrecogedora. La Iglesia recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, por lo que se trata de un día sin misa y marcado por el silencio, la austeridad y la reflexión.

El Sábado Santo, también llamado Sábado de Gloria, es una jornada de espera silenciosa. Se recuerda el tiempo en que el cuerpo de Jesús permaneció en el sepulcro y la humanidad aguardaba, según la fe cristiana, el momento de la resurrección.

Finalmente, el Domingo de Resurrección es el día central del cristianismo. La resurrección de Jesús simboliza la victoria sobre la muerte y la esperanza de una vida nueva. Con este día se abre el Tiempo Pascual, un periodo de 50 días de celebración.