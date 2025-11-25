Así queda la clasificación de la Champions League tras la derrota del Barcelona ante el Chelsea
El Barcelona pierde el tren delantero de la Champions y ya es decimoquinto, mientras que Athletic y Villarreal dicen prácticamente adiós a sus opciones
Los culés pueden terminar la jornada en vigésima posición
El Chelsea vapulea a un triste Barça
Malas noticias para el fútbol español. Ni Barcelona, ni Villarreal, ni Athletic consiguieron ganar sus partidos. Los dos primeros fueron goleados ante Chelsea y Borussia Dortmund, mientras que el conjunto vasco no pasó del empate sin goles bajo la nieve de Praga, ante el Slavia. Algo que deja al Barcelona alejado de los ocho primeros en la clasificación de la Champions League, mientras que castellonenses y bilbaínos se complican mucho sus opciones de entrar entre los 24 primeros.
Clasificación de la fase de liga de la Champions League
- Bayern* – 12 puntos
- Arsenal* – 12
- Inter* – 12
- Chelsea – 10
- Borussia Dortmund – 10
- Manchester City – 10
- PSG* – 9
Newcastle – 9
- Real Madrid* – 9
- Liverpool* – 9
- Galatasaray –9
- Tottenham* – 8
- Bayer Leverkusen – 8
- Sporting de Portugal* – 7
- Barcelona – 7
- Qarabag – 7
- Atalanta* – 7
- Nápoles – 7
- Olympique Marsella – 6
- Atlético* – 6
- Juventus – 6
- Union St. Gilloise – 6
- PSV* – 5
Mónaco* – 5
- Pafos* – 5
- Brujas* – 4
- Eintracht* – 4
- Athletic – 4
- Benfica – 3
- Slavia Praga – 3
- Bodo/Glimt – 2
- Olympiacos* – 2
- Villarreal – 1
- Copenhague* – 1
- Kairat Almaty* – 1
- Ajax – 0
