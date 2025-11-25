Así queda la clasificación de la Champions League tras la derrota del Barcelona ante el Chelsea

Malas noticias para el fútbol español. Ni Barcelona, ni Villarreal, ni Athletic consiguieron ganar sus partidos. Los dos primeros fueron goleados ante Chelsea y Borussia Dortmund, mientras que el conjunto vasco no pasó del empate sin goles bajo la nieve de Praga, ante el Slavia. Algo que deja al Barcelona alejado de los ocho primeros en la clasificación de la Champions League, mientras que castellonenses y bilbaínos se complican mucho sus opciones de entrar entre los 24 primeros.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League