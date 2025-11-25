La afición del Borussia Dortmund carga contra Tebas y el Villarreal por el partido de Miami: «Puta Liga»

La afición del Borussia Dortmund ha aprovechado la visita del Villarreal para ponerse en contra del partido que la Liga quería llevarse a Miami. El muro amarillo del Westfalenstadion ha mostrado su postura contra ese encuentro que el submarino iba a jugar contra el Barcelona en Estados Unidos, dejando claro que no quieren que se lleven partidos ligueros fuera de su respectivo país. «El hogar está donde está tu corazón. Contra todos los partidos en el extranjero. Puta Liga. Puta RFEF», señalaba la pancarta mostrada.

Los aficionados del Borussia Dortmund han aprovechado para cargar contra todos los estamentos que apoyaron el partido: tanto contra la Liga de Javier Tebas, que fue la principal promotora, como contra la Federación, que apoyó la decisión. Aprovechando la visita del Villarreal en Champions League, que era uno de los dos equipos que iban a disputar ese encuentro, han desplegado unas pancartas en el fondo mostrando su posición.

Cabe recordar que desde la Liga y desde el propio Villarreal se hablaba de que el partido se disputaría en Miami para darle una alegría a los miles de aficionados del conjunto amarillo residentes en Estados Unidos. La afición del Dortmund no ha podido ser más contundente: «Tu casa está donde está tu corazón». Es decir, en Villarreal.

El conjunto castellonense viajaba a Alemania con la obligación de asaltar el Westfalenstadion para mantener vivas sus opciones europeas. La visita a Dortmund incrementaba el reto, pues tan solo el Barcelona la pasada temporada ha sido capaz de salir victorioso de allí en Europa en los últimos cuatro años.

Para ello, el espejo donde mirarse es la buena dinámica que está mostrando en Liga donde marcha tercero a tres puntos de la cabeza. El Villarreal atraviesa, junto con el Atlético de Madrid, la mejor racha en el último mes con un pleno de victorias en este periodo en la competición doméstica, siendo ambos conjuntos los menos goleados de la categoría.

En una situación completamente opuesta se encuentra el equipo germano, que en Champions lucha por entrar entre los ocho mejores de la competición, pero en la Bundesliga ha visto como la distancia con el líder aumenta hasta los 9 puntos. El equipo de Niko Kovac se encuentra inmerso en el primer bache de la temporada y dejando dudas en el juego.

El Dortmund recibe al equipo español tras no lograr los tres puntos este pasado fin de semana ante Stuttgart en un partido al que se marchó al descanso con dos goles de ventaja. Una renta que tampoco supo aprovechar dos jornadas atrás cuando el Hamburgo le igualó en el último minuto.

Una clara señal de que los germanos no manejan de la mejor forma posible los partidos cuando marchan por delante en el marcador. Un aspecto que los de Marcelino deben utilizar a su favor para sacar tajada en la primera de sus cuatro finales europeas para entrar en los playoffs eliminatorios.