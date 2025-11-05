Champions League: Pafos-Villarreal

Batacazo del Villarreal en Chipre

Resultado: Pafos 1-0 Villarreal

El equipo amarillo sumó una derrota totalmente inesperada

El Villarreal solamente tiene un punto y se complicada la vida en Champions

Villarreal
Batacazo increíble el del Villarreal en Champions League después de perder contra el Pafos en Limassol por 1-0. Un tanto a balón parado de Luckassen en el inicio de la segunda parte fue suficiente para que el equipo chipriota diese la sorpresa. El submarino amarillo se mete en un gran lío en Europa y su clasificación para la siguiente se ronda se complica. Después de cuatro partidos en fase liga, el Villarreal solamente suma un punto y se hunde en lo más bajo de la clasificación. El equipo español lo intentó todo, pero fue muy plano en ataque ante un equipo bien plantado en defensa.

