Batacazo del Villarreal en Chipre

Batacazo increíble el del Villarreal en Champions League después de perder contra el Pafos en Limassol por 1-0. Un tanto a balón parado de Luckassen en el inicio de la segunda parte fue suficiente para que el equipo chipriota diese la sorpresa. El submarino amarillo se mete en un gran lío en Europa y su clasificación para la siguiente se ronda se complica. Después de cuatro partidos en fase liga, el Villarreal solamente suma un punto y se hunde en lo más bajo de la clasificación. El equipo español lo intentó todo, pero fue muy plano en ataque ante un equipo bien plantado en defensa.

Noticia en desarrollo…