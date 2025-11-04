Horario del Pafos - Villarreal: dónde ver por televisión en directo y gratis el partido de Champions League.

El Villarreal se la juega ante el Pafos en Chipre en esta jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Se llega al ecuador de esta primera ronda de la máxima competición continental y el Submarino Amarillo necesita ganar para poder seguir optando a estar en la fase eliminatoria de este torneo, ya que a diferencia del formato anterior, nadie irá de rebote a la Europa League. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo de los pupilos de Marcelino García Toral.

Cuándo se juega el partido de Champions League Pafos – Villarreal

El Villarreal viaja a Chipre para enfrentarse al Pafos en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League y que se disputará en el Estadio Limassol. El Submarino Amarillo sólo ha sido capaz de empatar un encuentro en lo que llevamos de esta competición, por lo que deben empezar a cambiar su rumbo si quieren acabar en esos puestos que le permitirían estar en los playoffs de la máxima competición continental. Su rival, entrenado por el español Juan Carlos Carcedo, ha sumado un puntito más que los pupilos de Marcelino García Toral.

Horario del Pafos – Villarreal de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Pafos – Villarreal que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 5 de noviembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el encuentro pueda comenzar de manera puntual en el Estadio Limassol.

Dónde ver el Pafos – Villarreal en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental de forma íntegra fue Movistar+. Este Pafos – Villarreal de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este encuentro tan emocionante que se disputa en el Estadio Limassol.

Además, todos aquellos aficionados del Submarino Amarillo y los seguidores de las diferentes competiciones continentales deben saber que podrán ver en directo y en streaming en vivo online este Pafos – Villarreal que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder de una manera fácil y cómoda con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información de todo lo que ocurra en esta jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Cuando acabe este apasionante encuentro entre el Pafos y el Villarreal que se celebra en Chipre publicaremos la crónica del duelo y también compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en el Estadio Limassol, donde prestaremos especial atención a las que tengan que ver con el Submarino Amarillo.

Dónde escuchar por radio en directo el Pafos – Villarreal

Todos los hinchas del conjunto amarillo que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League en la que se la juegan los de Marcelino García Toral deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Chipre para contar el minuto a minuto de este Pafos – Villarreal que se celebra en el Estadio Limassol.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Pafos – Villarreal

El Estadio Limassol, conocido como Alphamega, será el campo donde se disputará este Pafos – Villarreal de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. La casa del conjunto chipriota es el Stelios Kyriakides, pero no cumple con los requisitos de la UEFA, por lo que los de Juan Carlos Carcedo tienen que jugar sus partidos europeos en este recinto que fue inaugurado en 2002 y que tiene aforo para casi 11.000 espectadores, que, sin duda, llenarán sus gradas para animar a los suyos para que consigan el triunfo ante el Submarino Amarillo.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Sven Jablonski para impartir justicia en este Pafos – Villarreal de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Sören Storks estará controlando todo en el VAR, revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde para, si es necesario, avisar a su compañero para que vaya a revisar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Limassol.