El Villarreal revienta a Tebas por el partido de Miami: «La Liga mostró una falta de respeto absoluta»

El Villarreal se ha pronunciado oficialmente tras la cancelación del partido que iban a disputar en Miami contra el Barcelona. Desde el Submarino Amarillo se muestran muy enfados con la Liga y su presidente, Javier Tebas, por anunciar la decisión en medio de su partido contra el Manchester City. Consideran una «falta de respeto total y absoluta» al Villarreal por parte de la Liga el hecho de comunicarlo mientras están jugando.

«El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con la Liga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos», empieza diciendo el club castellonense antes de relatar los hechos tal y como sucedieron, desde que la Liga les propone ser anfitriones del partido en Miami hasta su cancelación.

Respecto a este último punto, el Villarreal afirma que se enteraron de la decisión «minutos antes» de que arrancara su partido ante el Manchester City: «Ayer por la noche, minutos antes del inicio del partido entre el Villarreal CF y el Manchester City por la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, el club fue notificado por teléfono por parte de la Liga que se cancelaba el partido por decisión de la empresa promotora, pero que era una información confidencial y se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta, tal como se había hecho para notificar la confirmación del partido el 8 de octubre».

Acto seguido, el club carga contra Tebas y la Liga por hacer «un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal», durante la disputa del encuentro de Champions League frente al Manchester City de Guardiola, pese a que les habían dicho que lo harían de forma conjunta en otro momento.

«Sin embargo, minutos después y para sorpresa de la entidad, la Liga decidió hacer un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal nada menos que durante la disputa de un partido tan importante para el club, mostrando una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía», dice el Villarreal.

«El Villarreal CF lamenta que la Liga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de la Liga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y la Liga a nivel internacional. Por su parte, la institución continuará con su política y filosofía de seguir contribuyendo al progreso del club y de la propia competición», concluye el comunicado.

Comunicado del Villarreal

El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos.

Como ya lo ha hecho esta temporada en reiteradas comparecencias de prensa a través del presidente de la entidad, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el club desea recordar en detalle toda la cronología de hechos sobre este asunto:

El proyecto de jugar un partido de LaLiga fuera de España es una iniciativa que nace de la propia Liga para la expansión global de la competición. LaLiga le propuso al Villarreal CF este verano participar y ser el anfitrión de dicho encuentro que se disputaría contra el FC Barcelona antes del parón navideño. El Villarreal CF, como ya ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones, acepta porque considera que este proyecto es muy bueno para el crecimiento del club y, sobre todo, para la contribución del desarrollo de la competición, pero exige dos condiciones fundamentales y de cumplimiento obligatorio para su realización:

Que el dinero destinado a esta iniciativa por LaLiga sea para compensar a los abonados del Villarreal CF que son los verdaderos afectados de esta situación por perderse uno de los partidos que ya tienen incluido en su pase de temporada, ofreciéndoles la posibilidad de viajar gratis a Miami a ver el partido o devolviéndoles parte del dinero del abono de la temporada. Que ninguno de los dos clubes participantes vaya a obtener ningún beneficio económico directo por parte de LaLiga por disputar dicho partido, ya que el dinero debía ir dirigido para compensar a los abonados del Villarreal -como se aclara en el punto 1- y porque además sería injusto para el resto de clubes de LaLiga.

LaLiga entiende y accede a estas peticiones y el Villarreal CF procede a seguir sus indicaciones para formalizar la petición entre todas las partes, ya que debe ser la propia Liga, como organismo responsable y quien lidera esta iniciativa a todos los niveles, la que debe solicitar todos los permisos correspondientes y trasladar toda la información al resto de clubes y a los distintos organismos competentes como a la RFEF, UEFA, FIFA y AFE.

Desde que ya comenzó a barajarse dicha posibilidad en verano, entendiendo la complejidad logística de un partido de tal dimensión y lo que implica un desplazamiento masivo de aficionados a otro continente, el Villarreal CF se puso a total disposición de LaLiga y le insistió en la importancia de trabajar con antelación y planificación para poder atender todas las necesidades correspondientes.

Al no haber avances en el desarrollo y organización por parte de LaLiga, el Villarreal CF le ha transmitido su máxima preocupación en reiteradas ocasiones a dicho organismo y le instó a definir aspectos tan básicos y fundamentales como la confirmación del horario del partido y la contratación de la agencia de viajes para un desplazamiento de tal envergadura, vitales para poder comenzar con la organización. De hecho, este jueves había una reunión programada en la que si no se resolvían dichas cuestiones de forma inmediata el club iba a retirarse del proyecto por no tener las condiciones mínimas garantizadas para la organización.

Ayer por la noche, minutos antes del inicio del partido entre el Villarreal CF y el Manchester City por la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, el club fue notificado por teléfono por parte de LaLiga que se cancelaba el partido por decisión de la empresa promotora, pero que era una información confidencial y se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta, tal como se había hecho para notificar la confirmación del partido el 8 de octubre.

Sin embargo, minutos después y para sorpresa de la entidad, LaLiga decidió hacer un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal nada menos que durante la disputa de un partido tan importante para el club, mostrando una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía.

El Villarreal CF lamenta que LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de LaLiga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional. Por su parte, la institución continuará con su política y filosofía de seguir contribuyendo al progreso del club y de la propia competición.