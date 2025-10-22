Marcelino explota contra la Liga por el partido de Miami: «Me parece una auténtica falta de respeto»

Marcelino García Toral ha expresado su descontento tras la cancelación del partido en Miami. Más que por la cancelación en sí, el enfado del técnico del Villarreal, como el del club, es por anunciarlo mientras estaban disputando un partido. Se enteraron en el descanso del encuentro contra el Manchester City y el asturiano califica el momento del lanzamiento del comunicado como «una falta de respeto».

«Me parece una falta de respeto absoluta hacer un comunicado en el descanso de un partido sobre algo que estaba previsto y que no se haga. Me parece una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición. A partir de aquí, el club hará mañana una nota oficial de lo que piensa. Este es mi pensamiento», aseguró Marcelino en rueda de prensa tras la derrota contra el Manchester City.

Antes, en el micrófono de Movistar+, felicitó al City «por la victoria y a Pep Guardiola por lo grandísimo entrenador que es y su grandísima trayectoria». «Creo que dos situaciones puntuales en el inicio del partido, dos acciones de gol que tuvo el City, nos generaron dudas y ahí no estuvimos nada reactivos en el transcurso de este primer tiempo», apuntó.

El entrenador asturiano también lamentó que «cuando mejor» estaban y habían «igualado un poco el partido» les llegó el 0-2 de Bernardo Silva al filo del descanso. «Fue difícil, pero también es cierto que estoy muy satisfecho de la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo. Creo que ahí demostramos un poco más de energía, pero sobre todo el convencimiento y la decisión que nos había faltado en el primer tiempo», subrayó.

«Creo que en este segundo tiempo el partido estuvo más igualado y que incomodamos mucho al City y merecimos algo bueno», añadió el entrenador del Submarino Amarillo. «Tuvimos cuatro ocasiones muy claras para haber metido ese gol y meternos en el partido porque la sensación sí que era que si metíamos un gol creo que nos hubiera dado justicia por ese segundo tiempo y quizás por lo menos emoción al tramo final del partido», agregó.

Con todo, cree que todavía tiene opciones de seguir adelante en la Champions pese a sumar un punto de nueve. «Para mí, hasta ahora, hemos jugado los tres partidos más complicados y sumamos un punto, aunque siempre creo que por los merecimientos que hicimos debían de ser más, o por lo menos uno más. Las sensaciones son buenas, el equipo compite y creo que la reacción que tuvimos en el segundo tiempo lo único que debe hacernos confiar más en nosotros y ver que tenemos soluciones y argumentos para jugar contra cualquier equipo», argumentó.

Por otro lado, no le pareció «justo» que el argentino Juan Foyth se haya sentido culpable de la derrota. «Siempre les digo que el error es mío porque soy el entrenador y máximo responsable y en el campo es donde están los futbolistas y tienen que tomar decisiones en momentos puntuales», advirtió.

En este sentido, Marcelino dejó claro que se enfrentaron «a un gran equipo y a grandísimos futbolistas que valen muchos millones de euros». «Por lo tanto, para mí siempre las victorias y las derrotas son producto del trabajo colectivo y de los aciertos y errores de todos, el primero yo que seguro que también cometo bastantes», zanjó.