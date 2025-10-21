Indignación del Villarreal con Tebas tras la cancelación del partido en Miami: «Es una falta de respeto»

El Villarreal ha mostrado su total indignación en la noche de este martes contra Javier Tebas y la Liga tras enterarse durante el transcurso del partido frente al Manchester City en la Champions League que el partido que se iba a disputar en Miami ha quedado suspendido. El club amarillo entiende que esto es una falta de respeto contra su entidad.

Roig Negueroles se enteró de la noticia diez minutos antes de comenzar el Villarreal-Manchester City de Champions y la confirmación le llegó durante el tramo final de la primera parte. Las cámaras le enfocaron en el palco y no se escondió para mostrar su gran enfado mientras hablaba por teléfono.

Y es que según informan diversas fuentes, el Villarreal tiene un enfado y una indignación importante contra la Liga y Javier Tebas porque les parece una falta de respeto contra su club que se hayan tenido que enterar mientras jugaban este partido importante de Liga de Campeones contra los de Pep Guardiola.

El Villarreal también está enfadado con la Liga de Tebas por las formas y el momento en que se ha comunicado esta cancelación del partido en Miami. Pero también en el club amarillo notaban que desde hace unas semanas se estaba poniendo de manifiesto una falta de previsión y organización.

Cancelado el Villarreal-Barcelona en Miami

La Liga ha anunciado este martes que ha decidido cancelar el partido de la decimoséptima jornada de Primera División que tenía previsto que se jugase en diciembre en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona «debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas».

En un comunicado, la Liga informa de que, «tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas».

La patronal agrega que «lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante».

Asimismo considera que «la celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos».

A juicio de la Liga, «el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias».

«En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español», abunda.