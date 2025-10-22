La gran victoria del fútbol español contra Tebas

El fútbol español le ha propinado a Javier Tebas su golpe más duro. AFE, Real Madrid, capitanes de Primera División y aficiones del fútbol español le han ganado la batalla al presidente de la Liga durante las últimas semanas tras la confirmación de que la promotora Relevent ha suspendido el partido que se iba a jugar entre Villarreal y Barcelona en Miami en diciembre de este año.

El fútbol español ha ganado. La Liga no llevará un partido de su competición a Miami. El Barcelona, como todos los demás equipos de la Liga española, tendrá que jugar en La Cerámica contra el Villarreal. Javier Tebas recibe su golpe más duro y pierde una batalla que en las últimas semanas ha gestionado de manera horrible.

La imagen de la Liga ha quedado muy dañada durante este último fin de semana. AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) ha presionado de lo lindo durante las últimas semanas y ha protegido a los futbolistas con la mayor fuerza posible ante la falta de información de la Liga sobre el plan Miami. No tenía ningún sentido hacerlo oficial sin que los jugadores tuviesen la información. El trabajo del sindicato ha sido impecable y su fuerza ha quedado demostrado. Y es que los jugadores son los actores principales de este deporte.

Incluso De Jong y Flick, jugador y entrenador del Barcelona se habían quejado. Pero todo explotó cuando Tebas y los dos clubes implicados dieron plantón a los capitanes y a AFE hace una semana. Eso provocó que los jugadores explotasen y decidiesen convocar una protesta en el inicio de cada partido de Liga de la pasada jornada.

Todos los equipos de Primera, a través de sus capitanes, se pararon en el césped durante los 15 segundos de todos los partidos de la jornada. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que fue un golpe duro para Tebas. La respuesta del presidente de la Liga fue muy poco inteligente, ya que decidió censurar las imágenes y no mostrar el plantón de los futbolistas. Manipuló las imágenes.

Todo esto ha dejado la imagen de Tebas y de la Liga muy tocadas. Y por ello, la promotora americana ha decidido cancelar el partido en Miami. También las aficiones han sido determinantes. En el 90% de estadios del fútbol español se aplaudió la protesta de los jugadores y se cantó «Tebas vete ya» mostrándose claramente en contra del partido en Miami.

El Real Madrid fue una figura clave

Por último, aunque no menos importante, ha sido el golpe que le ha metido el Real Madrid a Tebas, el equipo de Primera que más ha empujado para que este partido en Miami no se disputase, entendiendo que adultera la competición. Lo dijeron también protagonistas del equipo como Carvajal o Courtois. El capitán madridista fue el más duro contra este proyecto en las reuniones con AFE. El club blanco envió este martes un segundo comunicado al Consejo Superior de Deportes.

«Tras el comunicado de LaLiga en el que anuncia la cancelación del partido de Miami solo deciros que desde AFE estamos satisfechos porque los futbolistas han demostrado la fuerza que tienen donde saben hablar: en el terreno de juego. Estamos orgullosos de la unidad y resistencia a las presiones de los últimos días que han demostrado y del mensaje tan claro que han enviado», señaló el sindicato en la noche del martes tras la cancelación del partido en Miami.