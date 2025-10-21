El Barça pierde el dinero de Miami destinado a cubrir la falta de ingresos por los retrasos del Camp Nou

La cancelación del partido en Miami no sólo afecta a la reputación del presidente de la Liga, Javier Tebas, sino también a la del Barcelona, Joan Laporta, y a su credibilidad, ya que el pasado domingo en la Asamblea del club azulgrana aseguró que los ingresos a percibir por jugar en Estados Unidos compensarían pérdidas.

Estas fueron las palabras de Laporta, afirmando que el traslado del choque de la jornada 17 contra el Villarreal subsanaría en buena parte la disputa del Barça de dos encuentros como local en el Johan Cruyff, estadio con 6.000 asientos de capacidad: «Compensaremos lo que dejamos de ingresar en el Johan Cruyff con los ingresos del partido de Miami».

Laporta, que no dio cifras porque la Liga aún no había estipulado los beneficios de jugar en Miami, explicó eso mismo en la Asamblea: «No puedo decir cuánto ganaremos porque nos lo tiene que comunicar la Liga». El presidente culé ya contaba con ese dinero para que su club asome la cabeza de una crisis económica que no termina.

El catalán era uno de los principales actores interesados en la celebración del Villarreal-Barcelona en Miami. Sin embargo, la cancelación por parte de la empresa promotora, Relevant, comunicada a posteriori por la Liga, le deja muy mal parado y supone un bajonazo de crédito a ojos de sus socios. Cabe recordar que en 2026 habrá elecciones a la presidencia de la entidad azulgrana y Laporta se juega continuar o no en el cargo.

Laporta, las pérdidas y la cancelación del choque

Y es que las pérdidas del Barcelona son significativas, ya no sólo por los más de dos años fuera del Camp Nou, porque los partidos ante Valencia y Getafe no se jugaron ni siquiera en el Olímpico de Montjuic, con capacidad para más de 50.000 espectadores.

Sin la presencia de la mayoría de los socios y muy pocas entradas a la venta para los aficionados, Laporta tendrá que justificar muy bien ante los organismos esa pérdida de ingresos que no compensará con el viaje a Miami, el gran fracaso de Tebas y su Liga que repercute directamente en uno de los equipos implicados.