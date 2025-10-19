Laporta deja por mentiroso a Tebas: «No puedo decir cuánto ganaremos en Miami, la Liga nos lo dirá»

Joan Laporta ha aportado una versión distinta a la de Javier Tebas sobre los beneficios que traerá a los clubes y a la Liga el partido del próximo 21 de diciembre en Miami entre el Villarreal y el Barcelona. El presidente del club azulgrana no habló de cifras, pero sí que aseguró que con lo que ganen por el viaje a Estados Unidos compensarán las pérdidas de haber disputado dos encuentros en el Johan Cruyff, un estadio con capacidad para sólamente 6.000 espectadores.

Las palabras de Laporta reflejan una versión distinta a la de Tebas, quien hace unos días afirmó que no van a «ganar un euro con el partido en Miami». «Compensaremos lo que dejamos de ingresar en el Johan Cruyff con los ingresos del partido de Miami. No puedo decir cuánto ganaremos porque nos lo tiene que comunicar la Liga», afirmó el directivo azulgrana en la Asamblea del Barcelona celebrada este domingo.

En cambio, Tebas echó la pelota al tejado de Relevant, empresa promotora que supuestamente pagará a los clubes por el desplazamiento al otro lado del charco para el partido de la jornada 17 de Liga: «No es un proyecto en el que busquemos resultados económicos. Nosotros no vamos a ganar un euro. El tema de los clubes es un tema del promotor, Relevant».

«Lo primero es que aquellos aficionados del Villarreal que quieran desplazarse darles esa posibilidad y a partir de eso no es lo mismo que puedan ir 8.000, 3.000 o 2.000. Eso cambia muchísimo el resultado económico», añadió Tebas. Ahora, Laporta tumba su versión: «El Barça ganará dinero por jugar en Miami contra el Villarreal. Además, los fondos de inversión que han financiado el Espai Barça son de Estados Unidos. Es un mercado que nos interesa mucho».

Laporta y Tebas, distintas versiones

El presidente también defendió sus argumentos para trasladar a Miami dicho duelo días antes de que los jugadores de su Liga se manifestasen en contra del mismo sobre el terreno del juego con pausas de 15 segundos al inicio de los partidos: «Lo expliqué en el foro de Miami, un partido al año por liga, porque no todo el mundo quiere jugar fuera, y luego también para el receptor limitar el número de partidos de otras ligas».

«A nosotros, una vez al año, nos parece que es una forma de extender. Estados Unidos se puede llevar a Asia, a Buenos Aires o a otros sitios, y queremos que se reglamente. Creo que con eso no habría ningún problema y ayudaría a toda la competencia, entre otras, que nos están haciendo, entre otras, las grandes ligas americanas», explicó Tebas.