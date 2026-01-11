El mayor detractor de Alonso se rinde a la evidencia: «Ganaría a Hamilton con el mismo coche»

A Johnny Herbert, una de las voces más críticas de la Fórmula 1 contra Fernando Alonso, no le ha quedado más remedio que rendirse a la evidencia. El ex piloto británico, que machacó al español en su etapa de comisario de la FIA, se ha dado cuenta ahora de que Alonso es mejor que Lewis Hamilton y que si tuvieran ambos «un buen coche», el que ganaría sería Fernando.

«Si les dieran a Alonso y Hamilton un buen coche, apostaría mi dinero, lamentablemente, a que Alonso es el que gana el Mundial», ha dicho Johnny Herbert, que con ese «lamentablemente» deja claro su animadversión sobre Fernando Alonso.

El británico lleva años y años criticando al piloto español, pero además utilizando su puesto como comisario de la FIA -ya no lo es- para perjudicar los intereses de Fernando Alonso. Entre las muchas polémicas que ha protagonizado Herbert, la mayor fue la de poner 20 segundos de sanción al asturiano en el GP de Australia.

Ahora, Herbert explica que Hamilton, el año pasado, «nunca llegó a exprimir algo extra de un mal coche», como era el Ferrari, pero que, en cambio, «sí lo hizo Fernando» con el Aston Martin. Y es que Alonso con un coche claramente peor, hizo mejores actuaciones que un Hamilton que acabó en crisis total con Ferrari.

Además, el ex piloto británico explica que para el próximo Mundial cree que lo ganará «Mercedes», pero» si hay un equipo que se puede sumar a la lucha con los de arriba es Aston Martin». Herbet también explica que Williams, la escudería en la que está Carlos Sainz, «lo ha hecho muy bien, pero no están preparados».

Para entender las palabras de Johnny Herbert hay que contextualizar con que ha sido el gran azote de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Era comisario de la FIA en las carreras y fue fulminado el año pasado por «conflicto de intereses». «Johnny era un comisario muy bueno, pero luego había un conflicto de intereses, y él lo sabe. No puedes ser periodista en una gran empresa y expresar tu punto de vista, y luego hacer de comisario, que es un árbitro», dijo Ben Sulayem, presidente de la FIA.