Hoy, 15 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo nuboso o cubierto, acompañado de brumas y posibles nieblas en las zonas altas. Se esperan lluvias débiles y chubascos que irán disminuyendo por la tarde, con temperaturas en ligero ascenso y un viento del noroeste que se suavizará. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos a la vista

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que anticipa la llegada de la lluvia. Con una temperatura mínima de 7 grados, el ambiente se siente algo pesado y aunque el viento sopla de manera moderada a 20 km/h, no se espera que cause incomodidad. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 14 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono nublado y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cargado. La luz del día se irá desvaneciendo lentamente, con el sol ocultándose a las 19:17, dejando tras de sí un día marcado por la inestabilidad. Así que, si tienes planes al aire libre, es mejor estar preparado para un posible chaparrón que podría sorprender en cualquier momento.

Nubes grises y lluvia inminente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 9 grados, mientras el viento sopla del norte a 20 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 6 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían comenzar a caer antes del mediodía.

La tarde-noche traerá consigo un panorama similar, con un cielo igualmente cubierto y una probabilidad de lluvia del 85%. Las temperaturas apenas alcanzarán los 14 grados y el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 40 km/h. Con una humedad que puede llegar al 85%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta el mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados y la sensación térmica podría llegar a ser de solo 5 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. El viento soplará del norte a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que se recomienda precaución.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70%. Las temperaturas no variarán mucho, pero la humedad relativa alcanzará un 85%, haciendo que el ambiente se sienta pesado. Con la salida del sol a las 07:24 y su puesta a las 19:17, Guecho disfrutará de unas 12 horas de luz, aunque el tiempo fresco y húmedo predominará durante toda la jornada.

Santurce: cielo nublado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable, con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados. Aunque hay posibilidades de lluvia durante la mañana y la tarde-noche, se espera que el viento sople de manera suave, creando un ambiente fresco y agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas del día puede ser una buena manera de desconectar y disfrutar de la atmósfera local.

Cielos cubiertos y alta probabilidad de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente por la tarde y noche, donde se espera que las precipitaciones sean más intensas.

Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para el frío, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados. Aunque el sol no asome, un buen abrigo será tu mejor aliado para enfrentar el día.