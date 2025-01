La FIA fulmina al polémico comisario que puso a Fernando Alonso la mayor sanción de su carrera en la F1

La FIA ha fulminado a Johnny Herbert, comisario de F1 que la temporada pasada ocupó el foco mediático por su desmesurada sanción a Fernando Alonso en el GP de Australia. El organismo rector de la F1 ha explicado en un comunicado que las dos partes habían «acordado mutuamente» que el papel que cumplía Herbert dentro de la FIA era «incompatible» con su trabajo de comentarista en los medios de comunicación.

El ya ex comisario ha tenido más de una polémica con los pilotos y más de una también con Fernando Alonso, quien la temporada pasada sufrió una de sus decisiones en Australia. A aquella heroica victoria de Carlos Sainz le siguió un meritorio sexto puesto de Fernando Alonso, que partía décimo y llegó a perder dos posiciones en la salida. Pero todo salió a pedir de boca para el asturiano.

El Virtual Safety Car llegó en el momento oportuno para él, cuando estaba estirando la parada; no entró en batalla con Pérez al que dejó pasar para no perder neumáticos y poder pegarse así a su alerón trasero con el DRS y ganar unos segundos que a la postre fueron decisivos.

Porque salió de boxes con Russell pegado, al que mantuvo a raya durante más de diez vueltas. Un clásico. Sin embargo, la defensa del asturiano fue en vano porque los comisarios le sancionaron con 20 segundos de penalización al considerar su conducción «potencialmente peligrosa» durante la última vuelta, instantes antes de que Russell tuviese el accidente que le hizo abandonar.

El incidente sucedió en las curvas 6-7 del circuito. Russell perseguía con neumáticos más frescos al español y perdió el control yéndose a la grava y rompiendo la suspensión delantera. No hubo contacto alguno entre el Mercedes y el Aston Martin. No obstante, los comisarios relacionaron la frenada de Alonso en la seis con el error de Russell y para ello utilizaron la telemetría.

Alonso y los 20 segundos en Australia

Fernando levantó unos 100 metros antes de lo habitual, frenó muy ligeramente (aunque fue tan ligero que el coche no redujo la velocidad por eso) y bajó una marcha donde no lo hace habitualmente. Luego aceleró antes de la curva y volvió a levantar. El piloto explicó que aunque su plan era ralentizar antes, lo hizo demasiado pronto y debió recuperar algo de velocidad.

Sin embargo, esta maniobra generó un espacio «inusualmente» pequeño entre los coches. En aquella carrera, el mencionado Johnny Herbert, actuó como comisario y fue uno de los valedores de la sanción a Alonso. También criticó al asturiano en varias entrevistas. «Ha estado frustrado, es lo que siempre se espera de él», comentó.

El pique entre ambos viene de lejos. Herbert pidió la retirada de Fernando y el propio piloto asturiano le contestó en pleno programa del que Herbert era comentarista. «No me retiro, el campeón soy yo. Tú no ganaste y por eso acabaste de comentarista», dijo. Por el momento se han acabado las decisiones en contra.