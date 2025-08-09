Tragedia en Tolosa: un conductor muere al chocar de frente contra un autobús

Un conductor de 28 años ha fallecido este sábado en Tolosa (Guipúzcoa) tras chocar frontalmente en un accidente su turismo con un autobús de línea que circulaba sin pasajeros.

El accidente ocurrió sobre las once de la mañana en la calle Jon Andoni Irazusta. A pesar de la intervención de los servicios sanitarios, el conductor murió en el lugar del siniestro. La Policía Municipal y la Ertzaintza investigan las circunstancias del accidente.

Como consecuencia del accidente de autobús en Tolosa, Lurraldebus ha informado de la suspensión temporal de varias paradas.

La Policía Municipal, junto con la Ertzaintza, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que llevaron a este fatal siniestro. Se desconocen por el momento las causas exactas que provocaron la colisión, y las autoridades trabajarán con los datos recogidos en la escena, testigos y cualquier otra evidencia para determinar posibles responsabilidades.

La calle Jon Andoni Irazusta es una arteria importante en Tolosa. La calle ha permanecido parcialmente cerrado durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de reconstrucción y limpieza tras el choque. El accidente ha causado conmoción en la localidad, considerando la juventud del conductor y la violencia del impacto.