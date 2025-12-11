La Policía Local de Palma sanciona a 280 conductores por remolques estacionados sin vehículo tractor en un dispositivo especial de control en los polígonos de Son Güells y Son Morro, extendiéndose también a otras zonas, como la calle Blanquerna, con el objetivo de supervisar el estacionamiento indebido de estos dispositivos, otras infracciones de tráfico y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El estacionamiento de remolques sin vehículo es una práctica no permitida según lo establecido en la Ordenanza Municipal de Circulación porque provoca una ocupación prolongada del espacio público, y contribuye al deterioro del entorno urbano, especialmente en zonas industriales de alta actividad.

Durante el dispositivo se han interpuesto otras 68 denuncias por irregularidades en la documentación de los vehículos, como la falta de ITV o seguro.

Por otro lado una decena de denuncias han sido por estacionamiento indebido en plazas reservadas para personas con movilidad reducida; y se ha procedido a la retirada de hasta cuatro vehículos de la vía pública.

La Policía Local de Palma mantendrá este tipo de controles de manera continua para reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad, garantizando el cumplimiento de la normativa municipal y fomentando el civismo y el uso correcto del espacio público.