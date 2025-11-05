El Ayuntamiento de Palma eliminará en 2026 el polémico carril bici de la peatonal calle Blanquerna

El Ayuntamiento de Palma prevé eliminar en 2026 el polémico carril bici de la peatonal calle Blanquerna al entrar en conflicto con viandantes, terrazas de bares y restaurantes y con los vehículos que pasan por las intersecciones de esta vía.

La Concejalía de Movilidad que lidera el regidor del PP, Antoni Deudero, ha reservado una partida de 300.000 euros para suprimirlo ,y busca alternativas al mismo en las calles adyacentes, como la de 31 de Diciembre o Arxiduc.

La decisión de eliminar esta polémica vía para bicicletas de esta calle peatonal fue una propuesta aprobada en el pleno a instancias de Vox por el gobierno en minoría del PP, y rechazada por las formaciones del anterior gobierno municipal de izquierdas, PSOE, independentistas de Més y Podemos.

Una media en línea con lo exigido por entidades como ‘Patinetes y Bicis a Raya’ así como comerciantes y restauradores de la zona.

Todos apoyan que se diseñen itinerarios alternativos en algunos puntos donde el carril bici entra en conflicto con la circulación de viandantes, como sucedía en la Plaza de España hasta su eliminación, y que aún persiste al no haber sido suprimido aún, en calle Blanquerna. Es lo que el portavoz de la asociación, Nael Falo, calificó como «usurpación del espacio público por parte de los patinetes».

En la propuesta aprobada por el pleno presentada por Vox el partido liderado en el Ayuntamiento por el concejal, Fulgencio Coll, se pone en evidencia que los vecinos de la calle Blanquerna están preocupados por las continuas situaciones de peligrosidad a las que se enfrentan todos los días, debido al carril bici que atraviesa dicho eje cívico peatonal.

Ya han ocurrido numerosos accidentes entre ciclistas y patinetes con viandantes dado que cualquier vecino que quiera atravesar de un costado de la calle al otro tiene que cruzar dicho carril bici, poniendo en juego su integridad física.

Por ello el pleno aprobó una moción que ahora deberá ejecutar el edil del PP Antoni Deudero, en la que se insta a estudiar la posibilidad de eliminar el carril bici que atraviesa el eje cívico de Blanquerna, y establecerlo en otra vía pública en la que pueda continuar la circulación de bicis y patinetes pero que no ocasione peligro para los peatones.

Además entre las principales conclusiones de la auditoría realizada la primavera pasada a la actual situación de los 108 kilómetros de carril bici de Palma, estaba la necesidad de suprimir el carril bici de Blanquerna y ofrecer alternativas.