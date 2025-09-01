Hospitalizado un ciclista tras ser arrollado por un coche en un carril bici de Palma

Un ciclista ha sido hospitalizado en estado reservado después de ser atropellado por un coche mientras circulaba correctamente por un carril bici en la carretera vieja de Sineu, en Palma.

El incidente ocurrió a última hora de la noche del pasado domingo, cerca de un importante establecimiento de venta de material de construcción, en una zona con escasa visibilidad y poco alumbrado público. Según informaron fuentes oficiales de la Guardia Civil, el ciclista se encontraba en el carril bici habilitado para ello cuando fue embestido por un turismo que salía de una rotonda. El conductor del vehículo no pudo evitar la colisión debido a la falta de visibilidad en la vía, lo que dificultó la identificación del ciclista en ese tramo de carretera.

Tras el impacto, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia, y en pocos minutos llegaron al lugar una ambulancia del SAMU-061 y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El ciclista, que había quedado tendido en el suelo tras el golpe, fue atendido de inmediato por los sanitarios, quienes le proporcionaron las primeras asistencias en el lugar. Debido al fuerte impacto recibido el equipo médico decidió trasladar al paciente a un hospital cercano para realizarle una serie de pruebas y evaluar posibles daños internos. Las autoridades no han dado detalles sobre su edad ni su estado exacto, aunque han informado que su condición es estable, pero se mantiene en estado reservado.

El conductor del vehículo fue sometido a las pruebas rutinarias de alcohol y drogas, las cuales arrojaron un resultado negativo en ambas sustancias. En su declaración ante la Guardia Civil, el hombre expresó que, al salir de la rotonda, no vio al ciclista debido a la escasa visibilidad y la falta de iluminación en esa zona de la carretera.

Según su relato, se encontró literalmente encima del ciclista y no pudo evitar el atropello. La investigación del accidente continúa, y las autoridades están analizando las condiciones del tramo de carretera donde ocurrió el siniestro para determinar si existen factores adicionales que pudieran haber contribuido al accidente.

Este suceso ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes han expresado su malestar por la falta de iluminación en algunas vías secundarias y la escasa señalización en los carriles bici. Diversos colectivos ciclistas han señalado que este tipo de incidentes podrían haberse evitado con una mejor infraestructura y más medidas de seguridad para los usuarios de bicicletas. Por su parte, la Guardia Civil ha instado a los conductores a extremar las precauciones al circular por carreteras con poca visibilidad y a estar especialmente atentos a los ciclistas, cuyo número ha aumentado en las últimas décadas en las zonas rurales.