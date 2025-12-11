La ciudad de España que nadie quiere visitar: el motivo pone los pelos de punta

España recibe cada año millones de turistas atraídos por su historia, su gastronomía, su clima y su diversidad cultural. Cada ciudad tiene algo especial que ofrecer, y en muchos casos, redescubrirlas a través de los ojos del visitante permite apreciar su belleza desde otra perspectiva. Sin embargo, no todas las urbes gozan del mismo favor. Hay una en concreto que, en lugar de atraer, repele a los viajeros, y lo hace de una forma que ha desatado una auténtica polémica en redes sociales.

Mientras algunas ciudades se consolidan como destinos imprescindibles y auténticas joyas del día a día, otras parecen acumular fama por motivos mucho menos amables. Hay urbes que, lejos de despertar admiración, se convierten en fuente de incomodidad e incluso temor para quienes se aventuran a conocerlas. Determinados factores —desde la inseguridad hasta el aspecto decadente de algunas zonas— convierten lo que debería ser una experiencia enriquecedora en una pesadilla para los visitantes.

La reacción no se ha hecho esperar: los turistas huyen sistemáticamente de esta ciudad, cuya reputación no deja de caer. Y lo más inquietante es que los motivos que se exponen para evitarla ponen los pelos de punta. Este fenómeno no solo ha generado debate en foros y redes sociales, también invita a reflexionar sobre cómo una ciudad puede llegar a convertirse en un símbolo de lo que nadie desea encontrar durante un viaje.

El motivo pone los pelos de punta a los turistas

Ni los turistas ni muchos de sus propios habitantes habrían imaginado que una ciudad española tan emblemática como Barcelona pudiera ser conocida por algo tan preocupante. Cuando pensamos en ciudades españolas, solemos asociarlas con buen clima, excelente gastronomía y una rica oferta cultural. Y, durante años, Barcelona ha sido precisamente eso: uno de los destinos más visitados y admirados del país.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la percepción ha comenzado a cambiar. Según una encuesta en la red social Reddit, cada vez más turistas manifiestan su decepción con la ciudad, e incluso reconocen que la evitarían en futuros viajes. Entre las razones más repetidas: la sensación de inseguridad.

En redes sociales circulan numerosos vídeos que muestran robos, carteristas y bandas organizadas operando en zonas turísticas y barrios muy transitados. Esta imagen ha calado entre visitantes y residentes, generando una creciente preocupación. Lo que antes era sinónimo de modernidad, cultura y estilo de vida mediterráneo, ahora aparece en muchos foros como un destino a evitar.

Barcelona sigue siendo una ciudad con un enorme atractivo, pero el reto de recuperar la confianza de quienes la visitan y la habitan está más vigente que nunca.

La ciudad española que nadie quiere visitar

La realidad es que son muchos los que han dejado de ir a Barcelona, ese punto de encuentro de aquellos que querían mirar cara a cara a un Mediterráneo que se ha convertido en un elemento muy distinto de lo que era. Sin duda alguna, hemos afrontado una serie de circunstancias que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.

El problema no es sólo de los visitantes, sino que también forma parte de un elemento que debemos tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado la hora de poner en posición, algunos detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos pensado que nos afectarían.

Esa inseguridad que se plasma en determinadas ciudades será importante que acabe siendo la que marque un antes y un después. No sólo es un problema de los turistas, también de las personas que viven en una ciudad que parece que ha cambiado mucho durante los últimos tiempos.

Desde el portal Catalan News podemos hacernos una idea de la gravedad del problema, siguiendo una encuesta que pone los pelos de punta. Según dicen los barceloneses: «La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los residentes de Barcelona, con el 27% citándolo en una encuesta anual realizada por el ayuntamiento. El acceso a la vivienda y al turismo siguen siendo la segunda y tercera preocupación más común, ambas mostrando un aumento significativo desde la encuesta del año pasado. La limpieza, la cuarta preocupación, ha visto una disminución en los últimos años, del 15 % en 2022 al 5 % ahora. Por primera vez en los últimos 15 años, la migración ha entrado en las cinco principales preocupaciones de los residentes de Barcelona».

Siguiendo con la misma fuente: «Además, el 55% de los residentes de Barcelona piensan que la ciudad se ha deteriorado en el último año, un número que se ha mantenido estable en las dos últimas encuestas. Sin embargo, el 48,2 % de las personas encuestadas cree que la capital catalana mejorará. Cuando se trata de la gestión del ayuntamiento, el 47 % de los residentes piensa que es buena y el 36,8 % piensa que es mala. Estos números son lo contrario cuando se trata de la opinión que la gente tiene del gobierno catalán y español».