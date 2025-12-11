Un magrebí profana un belén, amenaza y trata de agredir a varias personas en una iglesia en Málaga

Un hombre de origen magrebí ha sido detenido por la Policía Local de Málaga tras irrumpir en la iglesia de Santa Rosa de Lima, ubicada en el distrito de Cruz del Humilladero, donde sustrajo varias figuras del belén, profirió gritos en árabe a través del micrófono del altar y protagonizó una escena violenta que obligó a la intervención policial, toda vez que amenazó y trató de agredir a varios feligreses.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:00 horas del 8 de diciembre, cuando una llamada a la sala del 092 alertó de la entrada de un individuo en el interior del templo y de su comportamiento agresivo. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el sacerdote y con varios testigos presenciales, quienes relataron con detalle los acontecimientos.

Según su testimonio, el hombre accedió al templo y se dirigió directamente al belén instalado en el recinto, del que sustrajo varias figuras. Luego se acercó al altar, donde cogió un hisopo -instrumento utilizado en las celebraciones religiosas- y comenzó a golpear violentamente la mesa. Algunos feligreses intentaron detenerle, pero el individuo reaccionó con agresividad e incluso trató de agredirles.

A continuación, se dirigió a la sacristía y se encerró durante unos minutos. Al salir, llevaba puesta una casulla -prenda litúrgica que utilizan los sacerdotes durante la misa-, se dirigió al micrófono del altar y comenzó a lanzar gritos en árabe ante los asistentes, generando una situación de tensión y alarma entre los presentes.

Finalmente, el hombre abandonó la iglesia con las figuras del belén en las manos. Fue interceptado poco después por un testigo en las inmediaciones del templo, quien logró retenerlo mientras llegaban los agentes de la Policía Local. Tras su detención, los efectivos comprobaron que carecía de domicilio conocido, por lo que fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde quedó a disposición judicial.

El incidente ha sido tipificado como un delito de alteración del orden público. Los investigadores tratan ahora de determinar si el acto fue premeditado o responde a otras circunstancias personales del detenido, cuya identidad no ha trascendido. Mientras tanto, los feligreses de Santa Rosa de Lima han expresado su preocupación por lo sucedido y reclaman mayor vigilancia en los templos.