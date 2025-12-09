Detenido un hombre de 46 años en Hospitalet (Barcelona) por el asesinato de su pareja

Los Mossos d’Esquadra han detenido en la madrugada de este martes a un hombre en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por el asesinato de su pareja. El suceso ya está siendo investigado como un posible caso de violencia de género.

La Policía catalana ha recibido el aviso sobre las 06:30 horas alertando de una «pelea» en el interior de un domicilio. Hasta allí se han desplazado varias dotaciones de los Mossos que al llegar han encontrado el cuerpo sin vida, y con signos de violencia, de una mujer. La policía autonómica detuvo en el mismo domicilio a su pareja, un hombre de 46 años, que se encontraba en el interior del piso. Los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de homicidio o asesinato.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha asumido el caso. La vivienda ha quedado precintada durante varias horas mientras los agentes realizaban una inspección técnico-policial y recogían indicios que ayuden a reconstruir lo sucedido.

Fuentes policiales han señalado que, por el momento, no constan «denuncias previas» por violencia de género entre la víctima y el presunto asesino, aunque se están revisando todos los antecedentes y comunicando los datos al juzgado especializado.

Los investigadores también han tomado declaración a varios vecinos, que escucharon ruidos y gritos procedentes del piso momentos antes de la llegada de la Policía.