Una barbacoa familiar acabó en tragedia este domingo en Moyá (Barcelona) tras una combinación fatal de drogas y alcohol. Un hombre de 37 años sufrió un accidente mortal con su mejor amigo y se dio a la fuga. Horas después, se entregó en una comisaría de los Mossos d’Esquadra cuando ya se le habían pasado los efectos del alcohol, aunque dio positivo a cocaína. El autor fue detenido como autor de los delitos de homicidio imprudente y abandono del accidente.

Los hechos tuvieron lugar la tarde de domingo en el municipio barcelonés de Moyá, donde los dos amigos celebraban una barbacoa con sus familias en un ambiente festivo en una masía esta zona de la provincia de Barcelona.

Tras la comida, en la que consumieron alcohol, los dos amigos salieron a dar un paseo en un quad por un camino rural alrededor de las 19:30 horas y sufrieron un accidente fatal. El quad chocó contra una vaca quedando destrozado y el acompañante del conductor, un hombre de 36 años, resultó herido de gravedad en el siniestro.

Abandonó a su amigo agonizante

Su amigo, el conductor de vehículo, huyó del lugar del accidente abandonando a su amigo en una situación crítica. Más tarde, los sanitarios, advertidos por alguien del entorno de la familia, hallaron al herido pero era demasiado tarde y sólo pudieron confirmar la muerte del herido. Tal y como avanza ElCaso.com.

La investigación quedó entonces en manos de los Mossos d’Esquadra de la División de Tráfico, con el objetivo de identificar y detener al conductor para aclarar los hechos.

Se entrega 5 horas después

Este lunes, ya de madrugada y cinco horas después del accidente mortal, el conductor del quad se ha entregado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Moncada y Reixach (Barcelona) de donde es vecino.

El conductor, de 37 años y sin antecedentes previos, dio negativo a las pruebas de alcoholemia por un estrecho margen, aunque dio positivo al test de drogas, en concreto a cocaína.

Los Mossos detuvieron al fugado y le acusan de los delitos de abandono del lugar del accidente y de homicidio por imprudencia grave. Los agentes sospechan que el arrestado estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas en el momento del accidente y huyó del lugar del siniestro para evitar dar positivo en las pruebas de alcoholemia.

El detenido pasará a disposición de los juzgados de Manresa a lo largo del día con una alta probabilidad de que sea puesto en libertad como investigado por un delito de homicidio imprudente.