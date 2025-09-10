Los Mossos d’Esquadra pretenden vaciar de delincuentes Barcelona y su zona metropolitana, en la medida de lo posible. En las últimas horas la Policía catalana ha detenido a 12 delincuentes e investigado a otros 8 más que suman 352 antecedentes policiales entre todos.

La intervención de los Mossos d’Esquadra responde al plan ‘Kanpai’ que en japonés significa «vaciar el vaso» en referencia a la acumulación de delincuentes reincidentes que castiga Barcelona y su área metropolitana, donde los Mossos tienen fichados a más de 3.000 delincuentes reiterativos.

La multirreincidencia centraliza buena parte de los esfuerzos del Gobierno de Cataluña, donde la delincuencia reiterativa se ha convertido en un problema de envergadura. Aunque las cifras de robos están descendiendo el problema no ha desaparecido.

La mayoría son extranjeros

El perfil de estos delincuentes que campan con impunidad por las calles de Barcelona y otras grandes ciudades de Cataluña es uniforme. Un 80% son varones, la mayoría no están encuadrados en bandas organizadas y son extranjeros que se dedican a los hurtos o robos con fuerza o violencia. Han hecho de la delincuencia su forma de vida.

No son pocos, los Mossos d’Esquadra tienen fichados a 3.000 delincuentes reincidentes en su jurisdicción, cada uno con más de tres antecentes. Esta situación es la que intenta combatir el plan policial Kanpai.

Se trata de buscar a los reincidentes, asegurarse de que respondan ante la justicia revisando si tienen reclamaciones pendientes para que los delincuentes no aprovechen las rendijas legales y respondan en la cárcel por sus delitos.

La propia ley es la que limita la efectividad del plan ya que los delincuentes extranjeros no son reos de expulsión de España a no ser que sean condenados por un delito grave como violación u homicidio.

Como norma general, las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero pueden ser sustituidas por la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, es el juez el que decide según las circunstancias y gravedad del delito cometido, lo que se traducen en menos expulsiones de las que permite la ley.